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26.02.2020 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тепло придет из степи

Калмыцкую шерсть будут продавать за рубежом
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8094)
В Калмыкии появится специализированная организация, которая займется продвижением на международном рынке такого специфического товара, как тонкая и полутонкая шерсть.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Республиканские власти, представители бизнеса и племенных заводов уже обсудили перспективы этого направления. Сейчас известно, что новая компания будет базироваться в поселке Утта Яшкульского района. Место выбрано не случайно: там расположены подходящие для хранения шерсти склады.

Фото: iStock
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По словам главы республики Бату Хасикова, переработка шерсти является одной из самых перспективных отраслей. Это особенно актуально, поскольку Калмыкия входит в число российских регионов, лидирующих в производстве качественной шерсти. В республике также одно из самых больших в стране поголовье овец и коз.

Сотрудничество с новой компанией будет интересно в первую очередь для калмыцких овцеводов, которые получат выход на зарубежных потребителей. Посредством электронных торгов шерсть, произведенная в регионе, будет продаваться в Белоруссии, Китае, Индии, Италии, Уругвае. Причем на международный рынок калмыцкая шерсть выйдет под собственным брендом Kalmyk Wool. Кроме того, в республике обсуждается вопрос о поставке шерсти для Росрезерва.

Справка "РГ"

В хозяйствах Калмыкии насчитывается около 2,24 миллиона овец и коз, а господдержка производства и реализации тонкой и полутонкой овечьей шерсти в прошлом году составила 27 миллионов рублей. В 2020 году эта сумма должна увеличиться до 38,2 миллиона рублей.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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