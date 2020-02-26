Крымчанам раздали земельные участки, на которых нельзя строить дома

В селе Мирное льготники получили в собственность 3074 участка под индивидуальное жилищное строительство. Из них несколько сотен на массиве "Новый" оказались в особой зоне - Госстройнадзор не дает людям разрешение на строительство.

Среди "счастливчиков" многодетная мать Татьяна и ее семья. Этого события они ждали 17 лет.

- Землю мы получили в 2018 году. Хотя еще при Украине встали в очередь на участок. С четырьмя детьми живем на съемной квартире, и давно мечтаем о собственном доме. В Мирном нам понравилось - красивое место, и от города не далеко, - рассказывает Татьяна.

Люди оформили право собственности на землю и начали подавать уведомления о строительстве жилья в Госстройнадзор. И тут их ждал сюрприз - начали приходить отказы из-за "особой зоны". Из ответа ведомства следует, что, согласно Земельному кодексу, служба не имеет права выдавать уведомление о соответствии планируемого строительства жилья установленным параметрам и его размещении в зоне с особыми условиями.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, территория Мирного частично расположена в местности с особыми условиями использования территории - "зона военного объекта".

Министерство земельных и имущественных отношений РК курировало выдачу земли льготникам. Там "РГ" пояснили, что при использовании участков в этих зонах на расстоянии от тысячи до двух тысяч метров от объекта запрещено возведение больших металлических конструкций, сооружений с металлическими элементами более пяти метров на высоте более 2,5 метра. Также там не могут проходить линии высокого напряжения высотой более 30 метров. И в указанной зоне радиусом две тысячи метров вокруг военного объекта запрещается жилая застройка с полной инфраструктурой.

"Ограничения в строительстве жилого дома или иного вида хозяйствования, определенного видом разрешенного использования земельного участка, не предусмотрено", - сказано в ответе на запрос "РГ".

Но что делать в этой ситуации льготникам, никто не объяснил. ФСБ выдает справку, что не против строительства на этой территории, но дома должны быть не выше трех этажей. А в Госстройнадзоре владельцы получают отказ. В Администрации Симферопольского района разводят руками и говорят, что решение этой проблемы не в их компетенции. В замешательстве оказались и те, кто купил участок в этой зоне, не подозревая о ее существовании.

- У нас многодетная семья, хотели улучшить жилищные условия, продали квартиру и купили участок в Мирном, - говорит жительница Симферополя. - В ФСБ получили разрешение на строительство с определенными условиями. Подали документы, разрешение от ФСБ и уведомление о начале строительства в Госстройнадзор. Там получили отказ из-за "зоны с особыми условиями". Уже четвертый месяц не можем начать стройку. Не понятно, куда обращаться. Уже более 150 тысяч рублей улетели в трубу. Мы вынуждены снимать жилье, оплачивать хранение мебели и материалов

Юристы советуют людям идти в суд, но многие не решаются на это, потому что "долго и затратно".

В Госстройнадзоре РК "РГ" сообщили, что с мая 2019 по 14 февраля 2020 года 23 человека в ответ на уведомление о планируемом строительстве получили отказ. Причина - "невозможность строительства жилья в зоне с особыми условиями использования территории "Зона военного объекта", согласно пунктам 1,2 части 2 статьи 107 Земельного Кодекса РФ.

В ведомстве также рассказали, что 17 февраля состоялось совещание, в котором приняли участие вице-премьер РК Евгений Кабанов и представители Управления ФСБ по РК по ситуации в Мирном. В итоге была достигнута договоренность о сотрудничестве ФСБ с Госстройнадзором и о порядке согласования для получения разрешительных документов для строительства домов в Мирном.

"После завершения процедуры оформления соглашения на сайте Службы государственного строительного надзора РК будет опубликована информация о порядке получения документов и специального разрешения на строительство, предоставляемого органами федеральной службы безопасности", - отметили в Госстройнадзоре.

Возможно, государственные структуры все-таки договорились между собой, и у людей появится шанс в скором времени начать стройку.

Но есть еще одна проблема, не меньше волнующая владельцев участков - отсутствие коммуникаций. И это актуально не только для попавших в "зону", но и для всех остальных льготников. Их наделы в поле без дорог, в дождливую погоду туда не добраться, как говорят местные - можно остаться без колес. Недалеко от массива есть газопровод и ЛЭП, но с 2016 года, когда начали выдавать первые участки льготникам, эти блага цивилизации к ним ближе не стали.

Люди вынуждены покупать для стройки генераторы, хотя с ними строительство получится "золотым". Обещаниям властей решить вопрос с коммуникациями они уже не верят и подумывают о приобретении солнечных батарей и бурении скважин.

Кстати

Госкомрегистр РК оформил 259 земельных участков общей площадью около 26 гектаров на массиве "Яшлык" в Евпатории для последующей передачи гражданам.

Они образованы в результате раздела одного земельного участка, который еще в 2018 году был передан из республиканской собственности в муниципальную для индивидуального жилищного строительства. Ранее на этой территории находилась так называемая "поляна протеста".

Официально

В администрация Симферополя сообщили, что из-за отсутствия участков в городе администрация направила ходатайство в Совет министров РК о предоставлении гражданам земли, находящейся в госсобственности РК. Предоставлено 819 таких участков для ИЖС в селе Мирное.