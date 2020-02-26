Могли ли морские порты Крыма избежать массовых сокращений

Крымские морские порты (ГУП КМП) из-за тяжелого финансового положения, вызванного санкциями Евросоюза, вынуждены сократить более 500 человек. Сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 1 апреля. Многие из них уверены, что неповоротливый ГУП пошел на дно из-за своей громоздкой структуры и неэффективного управления. Можно ли было избежать болезненной оптимизации?

В министерстве транспорта Крыма главной причиной массовых увольнений называют санкции Евросоюза и сокращение пассажирского и грузового транспорта после ввода в эксплуатацию Крымского моста. Именно из-за санкций перевалка грузов в портах полуострова резко сократилась, а иностранные суда перестали в них заходить. Доходы предприятия значительно снизились и не позволяют покрыть текущие затраты. Анализ показал, что выйти из кризиса КМП может только за счет сокращения штата. Оно затронет Керченскую паромную переправу, Керченский торговый порт, а также Керченский рыбный и Феодосийский торговый.

Как сказал директор по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко, нынешнее сокращение - не первое в новейшей истории. И если два года назад на КМП работали около 2700 сотрудников, то сейчас осталось 2000, а скоро будет порядка 1500.

- Мы оптимизируем организационную структуру, что позволит более мягко подходить к вопросам управления предприятием, - рассказал Дворниченко. - Предположительно сокращение коснется порядка 400 человек в Керчи и около 120 в Феодосийском торговом порту.

Почти всех специалистов трудоустроят в смежных сферах: на Керченском металлургическом комбинате (КМЗ) и судостроительном заводе "Залив", которые сейчас наращивают производство и нуждаются в квалифицированных кадрах. К слову, только в прошлом году КМЗ принял на работу около 150 человек. Еще около 300 человек ушли работать в порт Тамани, куда теперь благодаря Крымскому мосту можно добраться всего за 30 минут. Также рассматривается вариант трудоустройства на других предприятиях: в морском торговом порту Усть-Луга, "ТЭС-Терминал-1", КЖД и в компании "Транспортная безопасность Крыма".

"Все права работников будут соблюдены, - заверили в министерстве транспорта Крыма. - Каждую кандидатуру рассмотрят индивидуально. Учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие критерии".

Но в открытом обращении сотрудники Керченского рыбного порта настаивают: в штате филиала есть работники, расторжение договора с которыми по Трудовому кодексу незаконно: беременные, одинокие матери, находящиеся в декретном отпуске женщины и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. Всем этим людям в нарушение норм законодательства в момент выдачи уведомлений о сокращении комиссия ГУПа, занимающаяся оптимизацией, не предоставила список имеющихся вакансий. Этими фактами уже заинтересовалась Керченская транспортная прокуратура.

Как говорит Денис Дворниченко, после оптимизации штатной численности руководство предприятия ставит цель добиться безубыточной работы уже в 2021 году. Пока же бюджет РК ежегодно дотирует КМП на сотни миллионов рублей. В частности, в 2019-м сумма дотаций достигала 500 миллионов рублей. Предприятие планирует достичь рентабельной работы благодаря круизным и пассажирским перевозкам, в том числе на новых "Кометах", которые расширят географию и начнут курсировать до Феодосии и Евпатории. Также большая надежда на перевозку грузов из Абхазии и Сирии. Еще один источник средств для КМП - портовые и лоцманские сборы от проводки судов в Керчь-Еникальском канале под Крымским мостом - сейчас приносит предприятию до 70 процентов доходов. Все навигационное оборудование Крымского моста и установленные в проливе маяки сейчас передаются на баланс ГУПа.

Сотрудники филиалов, где пройдут сокращения, считают, что имеющаяся инфраструктура - огромные площади терминалов и причалы - позволяют работать рентабельно, если к руководству портами придут эффективные менеджеры.

- Еще в 2014 году, когда было создано ГУП КМП, многие руководители портов сомневались в необходимости бюрократической надстройки в виде администрации ГУПа и просили дать самостоятельность портам, - говорит Константин Коротков, начальник отдела транспортной безопасности Керченского рыбного порта, филиала КМП. - Их опасения подтвердились. Штаты ГУПа раздули, оклады рядового административного персонала в нем были выше, чем у начальников отделов портов. А для развития восьми филиалов никто ничего не делал. Хотя, например, наш богатый филиал в 2014 году был прибыльным, он мог бы работать и развиваться. Мы можем работать с грузами из Сирии, принимать на рейде большие суда и с них перевозить в порт грузы малыми судами. Но порту не дали оформить лицензии на перевалку различных грузов. В результате сейчас всех работников рыбного порта сокращают, нарушая статьи Трудового кодекса РФ, а штат ГУПа не изменяется.

В обращении к властям полуострова коллектив Керченского рыбного порта указывает, что для улучшения финансового состояния руководство КМП должно было более эффективно использовать имущество, переданное предприятию в оперативное управление. "Менеджмент ГУПа, зная о скором введении в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, не побеспокоился о получении лицензии на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, сжиженного газа и другие виды деятельности, которая возможна в рыбном порту. Сейчас руководство ГУПа намеревается провести очередную оптимизацию, объединяя все филиалы Керчи с Керченским торговым портом. При этом управление ГУПа остается в полном составе" - говорится в обращении.

- После сокращения порты сохранятся как объекты инфраструктуры, - признает Константин Коротков. - Но, как ни странно, после того как нам вручили уведомления, сюда на смотрины начали привозить инвесторов, которые уже прицениваются к инфраструктуре порта для ее дальнейшего использования. Никто не сомневается, что нужно было проводить оптимизацию. Например, на причале простаивает сейчас шесть судов, а люди с них формально выходят на работу, и им платят. Пока же рыбный порт фактически превращается в цех торгового порта.

Руководство КМП уверяет, что после оптимизации рассчитывает привлечь новые грузопотоки и загрузить производственные мощности. Для этого, в частности, организована перевалка инертных грузов из Абхазии. Налаживаются поставки сельхозпродукции в Сирию, куда только в 2020 году планируется отправить около 250 тысяч тонн зерна, а взамен привезти фрукты. Заключаются договоры с поставщиками удобрений, угля и других грузов из разных регионов России. В свою очередь, министерство транспорта Крыма разрабатывает программу круизного туризма, пассажирских перевозок и яхтинга. Это позволит восстановить инфраструктуру портов Феодосии и Ялты, которые обеспечивают пассажирские перевозки.

Мнение

Константин Ерманов, депутат Керченского городского совета:

- На мой взгляд, власти даже не попытались сохранить порты и их трудовые коллективы, хотя варианты были. Скажем, был простой и реальный план строительства хладокомбината в Керченском порту, который позволил бы ловить рыбу и перерабатывать ее тут же. Это помогло бы не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и создать новые, а повысить рентабельность КМП в целом. Также предлагалось увеличивать грузоперевозки в России судами "река-море". Это дешевле в три раза, чем грузовым автотранспортом. Но все эти идеи так и повисли в воздухе. Есть подозрение, что порты стали жертвами заказа со стороны конкурентов. Портовики написали мне открытое письмо, в котором просят отстаивать предприятие, как это происходило в Севастопольскому порту: там благодаря вмешательству силовых структур удалось остановить преднамеренное банкротство.