Донское предприятие передало российским железнодорожникам тысячный локомотив семейства "Ермак".

Первый локомотив этой серии был изготовлен в конце 2004 года. Новый создан в максимально короткие сроки.

При этом были учтены требования заказчика и применены все передовые решения, которые используются в конструкции локомотивов с коллекторными тяговыми двигателями.

За время, прошедшее с момента выпуска первого электровоза, значительно расширен модельный ряд локомотивов этого семейства. Их суммарный пробег с начала эксплуатации составляет более 1 миллиарда 520 миллионов километров. "Ермаки" условно объехали земной шар по экватору почти 38 тысяч раз.

Сегодня это самая массовая серия отечественных грузовых электровозов. Они играют решающую роль в тяжеловесных грузовых перевозках на востоке России.