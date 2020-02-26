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26.02.2020 23:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А ветеранов повезут бесплатно

На юге к лету откроются новые железнодорожные маршруты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Несколько новых железнодорожных маршрутов открываются к летнему сезону на российском юге.
С этого сезона в Севастополь из Москвы можно будет добраться без пересадок по железной дороге через Крымский мост. Фото: www.most.life С этого сезона в Севастополь из Москвы можно будет добраться без пересадок по железной дороге через Крымский мост. Фото: www.most.life
С этого сезона в Севастополь из Москвы можно будет добраться без пересадок по железной дороге через Крымский мост. Фото: www.most.life

С 1 апреля РЖД запускают ежедневные скоростные электропоезда "Ласточка" по маршруту Ростов-на-Дону - Анапа - Новороссийск. На участке Ростов - Разъезд 9 км электропоезд будет идти сдвоенным составом в 10 вагонов. Дальше составы разъединят. Один из них пойдет до станции Новороссийск, а второй - до станции Анапа. В обратном направлении поезда будут объединять.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Продажа билетов уже началась. Для детей до 10 лет цены снижены на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 и старше 60 лет - на треть. А если оформлять билет в оба конца, стоимость обратного будет на 20% ниже.

Воспользоваться этим маршрутом смогут, например, жители Ростовской области, чтобы добраться к морю. А те туристы, кто уже приехал на отдых, смогут отправиться на экскурсию, отмечают эксперты. Анапа и Ростов-на-Дону входят в новый туристский маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" по следам античных древностей.

Помимо Краснодарского края и Ростовской области этот маршрут включает также Республику Крым и Севастополь. Теперь при желании путешествие поездом можно продолжить.

Еще один новый маршрут на юге по железной дороге как раз открывается из Анапы на Крымский полуостров, в Керчь. Как сообщили в минтрансе, с 7 марта между городами начнут регулярно курсировать рельсовые автобусы. Пойдут они, естественно, по Крымскому мосту.

Составы будут ходить в пятницу и в выходные дни три раза в день, а в остальные дни - дважды в день. Правда, как отмечают в Ассоциации туроператоров России, такие поездки больше подойдут для туристов без детей.

Перед майскими праздниками в Крым по новым маршрутам начнут также ходить поезда дальнего следования.

Поезда "Таврия" свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Начнется прямое сообщение между Москвой и Севастополем. Также с периодичностью не менее раза в неделю будут ходить поезда в Симферополь из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска.

Фото: iStock
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В летний сезон по всей стране запустят дополнительные поезда. А пока более 90 дополнительных рейсов поездов дальнего следования уже назначено на мартовские праздники, сообщают в РЖД. Они будут курсировать из Москвы в Казань, Чебоксары, Саранск, Пензу, Льгов, Ижевск, Иваново, Ярославль, Самару, Ульяновск, Уфу, Челябинск, Оренбург и другие города. В праздничные дни дополнительные рейсы свяжут Санкт-Петербург с Москвой и Ростов-на-Дону с Кисловодском. Если и этих поездов не хватит, ФПК готова выпустить на маршруты дополнительные поезда.

Кроме того, весь этот год, когда празднуется 75-летие Победы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить по железной дороге с одним сопровождающим. Время поездки не ограничено. Решение вступило в силу, сообщили в РЖД.

Транспорт

Автомобили ждут ускорения

Строить новую трассу, которая свяжет Краснодар и Крымский мост, начнут в марте этого года. Для поиска подрядчика объявлен аукцион, сообщили на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Сначала будет построен первый участок. Дорога А-289 пройдет от развязки Краснодар - Керчь в районе хутора Белый через Темрюк до дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Четырехполосная автодорога будет длиной чуть более 68 километров. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Фото: ФПК
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Предполагалось реконструировать уже существующие дороги. Но в прошлом году было решено строить новую трассу. Она пройдет в объезд городов и населенных пунктов, а значит, ехать по ней можно будет быстрее. По проекту заложена расчетная скорость движения 120 км/ч.

Строить начнут от Крымского моста, чтобы снять напряжение. Движение автомобилей и автобусов по мосту открыли в мае 2018 года, а грузовики пошли с октября. Поток машин постоянно растет.

Стоимость работ по контракту составит 59 миллиардов рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 13 марта этого года. В этом контракте будет сразу заложено и проектирование, и строительство, и ввод дороги в эксплуатацию. Так можно быстрее пройти все процедуры и построить трассу, отмечают специалисты. Они говорят, что в итоге новая дорога может стать главной транспортной артерией Краснодарского края. После завершения всех этапов протяженность трассы составит 119 километров.

Подготовил Евгений Гайва

Соцподдержка

Весна индексации

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1 процента, об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Проект постановления правительства подготовлен минтрудом, уточнил министр.

Социальные пенсии получает относительно небольшая доля пенсионеров - это те, кто по каким-либо причинам не сумел выработать стаж, необходимый для назначения страховой пенсии.

По данным минтруда, нынешняя индексация затронет около 4 миллионов человек. Большинство пенсионеров, напомним, в этом году получили проиндексированную пенсию уже в январе.

Фото: РИА Новости
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Коэффициент индексации при пересмотре размера социальных пенсий зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В этом году размер индексации существенно выше по сравнению с предыдущими годами - в 2019 году социальные пенсии были увеличены на 2 процента, годом ранее - на 2,9 процента.

В министерстве также отметили, что одновременно с социальными пенсиями происходит увеличение выплат по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсий участников Великой Отечественной войны, пенсий граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, увеличиваются выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и некоторым другим льготным категориям.

До конца года на выплату соцпенсий в повышенном размере будет потрачено 21,7 миллиарда рублей, подсчитали в минтруде.

Подготовила Ирина Невинная

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