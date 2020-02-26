Вчера, 25 февраля, начался прием заявлений на участие в краевой программе "Накопительная ипотека". С помощью единственного в стране подобного регионального проекта более двух тысяч жителей Кубани уже улучшили свои жилищные условия. Поэтому эксперимент было решено продолжить и в нынешнем году.

Теперь любой человек может открыть в банке накопительный счет сроком до пяти лет, который при желании пополняет ежемесячно на суммы от трех до 10 тысяч рублей. А из бюджета края туда же будет поступать дополнительно по 30 процентов от накопленной суммы. Участник программы может выйти из нее в любой момент, но не раньше чем через год - и забрать свои деньги. Однако использовать социальную выплату из казны обязан только на покупку жилья.

- По объему ввода жилья Кубань находится на третьем месте в стране. Строя по четыре миллиона квадратных метров в год, важно найти механизм - как сделать это жилье доступным для всех, - говорит губернатор Вениамин Кондратьев. - Одним из таких механизмов должна стать краевая программа "Накопительная ипотека". В этом году из краевого бюджета на нее выделяется почти 33 миллиона рублей.

Как рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ региона, "Накопительная ипотека" может быть использована и для того, чтобы собрать первоначальный взнос на получение кредита в банке. Ведь для многих прохождение именно этого этапа является ключевым.

Из краевого бюджета на программу "Накопительная ипотека" в этом году выделяется почти 33 миллиона рублей

При этом решение брать или не брать кредит в банке человек принимает сам. Нет и ограничений для участников программы в семье: муж с женой могут открыть два отдельных счета и пополнять их. И на каждый придет социальная доплата в размере трети от накопленных средств. А сохранность денег в сумме до 1,4 миллиона рублей гарантирует госпрограмма страхования вкладов.

- Накопительные счета можно открыть только в том банке, с которым заключило соглашение наше министерство, - поясняет начальник отдела по обеспечению жилищных прав граждан министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Аксенов. - Пока это только "Россельхозбанк" и "Центр-Инвест". Но в ближайшее время ожидается, что участниками программы станут еще несколько банков. Суть проекта в том, что он в конечном счете облегчает условия ипотеки и вдвое снижает ежемесячные платежи по жилищным кредитам. Или же просто дает возможность быстрее накопить на покупку квартиры.

Таким образом в крае надеются поднять платежеспособность граждан для приобретения жилья, что, в свою очередь, окажется большой поддержкой для строительных и инвестиционных компаний региона.

Для того чтобы стать участником проекта, жителю края необходимо всего лишь направить заявление в Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

Взять ипотеку или копить?

Эксперты портала Domofond.ru подсчитали, в каком случае удастся быстрее стать собственником двухкомнатной квартиры: при получении ипотеки или при жизни в арендованном жилье и накоплении денег. Оказалось, банковский кредит позволяет оформить на себя жилье быстрее, но переплатить за ипотеку придется 353 704 рубля.

За основу исследования была взята ситуация, когда в семье работают два человека и доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе. При этом на оплату ипотеки (или откладывание денег и текущую аренду жилья) семья готова выделить половину дохода, а процентная ставка составляет шесть процентов. Получилось, что на выплату ипотеки уйдет пять лет и три месяца, тогда как при аренде жилья и откладывании денег получится накопить на квартиру только за девять лет и четыре месяца.Из краевого бюджета на программу "Накопительная ипотека" в этом году выделяется почти 33 миллиона рублей