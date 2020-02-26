Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума

В Москве на заседании программного комитета утверждена программа VI Ялтинского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 23 по 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета форума.

По словам зампреда оргкомитета VI ЯМЭФ Андрея Назарова, тема форума сформулирована как "Регионы России и мир".

- Концепция деловой программы форума отражает главные принципы экономического развития, - рассказал Назаров. - Первое направление - малое и среднее предпринимательство - экономический рывок России. Второе - цифровая трансформация. Третье - строительство - новая философия отрасли. Четвертое - туризм как региональная стратегия роста. Пятое - национальные ресурсы и сохранение идентичности. Шестое - технологический процесс и производительность труда. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на 40 секциях.

Как ранее сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов, традиционно на ЯМЭФ презентуют инвестиционный потенциал РК, расскажут о самых крупных и амбициозных проектах, а участники заключат взаимовыгодные контракты.

- Мы планируем также сделать акценты на развитии туризма и сельского хозяйства, - рассказал Наиль Габбасов. - Уровень мероприятия повышается, из регионального он становится федеральным. В условиях санкционных ограничений площадка ЯМЭФ имеет особое значение. Это зона, где, несмотря на все санкции, проводится именно международный форум с иностранцами, которые уже инвестируют в Крым или планируют это делать.

В этом году на форуме ожидаются участники из 100 стран, а общая сумма подписанных инвестсоглашений может достигнуть суммы 200 миллиардов рублей. Также в Ялте наградят победителей премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Участникам ЯМЭФ предложат спроектировать будущее на сессии регионов России под названием "Прогноз роли МСП в экономике России в 2040-2045 годах".

В рамках VI Форума состоится и Ялтинская конференция, приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. На этом мероприятии организаторы хотят увидеть представителей США и Великобритании.

- В 1945 году была проведена Ялтинская конференция, когда представители стран-победительниц обсуждали послевоенный мир, который по многим параметрам существует и на сегодня, - считает Андрей Назаров. - Поэтому для подобной конференции нужны представители Великобритании и Соединенных штатов Америки.

Справка "РГ"

Ялтинский международный экономический форум проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие 4564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 миллиарда рублей.