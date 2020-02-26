Под Ростовом, в хуторе Веселом, наметилось движение: началась подготовка места под строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Между тем с весны прошлого года жители близлежащих сел и хуторов выступают против этого строительства. 13 февраля был организован круглый стол. К встрече с жителями власти подготовились серьезно. В здание Общественного собрания на улице Пушкинской пришли специалисты и первые лица природоохранного, жилищно-коммунального, надзорного ведомства, глава районной администрации, инвестор, представители федеральных организаций, экологических ассоциаций, эксперты с учеными степенями.

- Мусорная реформа началась в 2017 году, основная масса регионов подтянулась с 2019 года. На данный момент выбрано 283 региональных оператора, и за их работой мы пристально следим, - подчеркнул представитель общероссийской ассоциации "Чистая страна" Борис Прокопьев. - Опасаться строительства таких объектов смысла нет никакого.

Чиновники и ученые убеждали жителей хутора Веселого и еще пяти соседних поселений в совершенной безопасности проекта. Оглашали результаты полевых обследований, на большом экране показывали карту розы ветров. "Преимущественно - на 80 процентов - ветер дует с восточной стороны. Таким образом, села Чалтырь и Веселый остаются не с подветренной стороны", - рассказывала завкафедрой экологии Новочеркасского инженерно-мелиоративного института Татьяна Дровозова. Ученые провели также полевые обследования балки Белая Криница, которая находится дальше двух-трех километров от предполагаемого места строительства комплекса. А оценка прогнозируемого состояния атмосферного воздуха выявила, что и уровень загрязнения будет вполне допустимым. Для сравнения: в Новочеркасске возле мусорного полигона он в семь раз выше, и ничего, люди живут.

Также на карте хорошо видно, что никаких месторождений подземных вод во всей округе не существует, так что загрязнять под землей нечего. Есть, правда, одна скважина глубиной метров семьдесят, пробуренная еще в 70-х годах прошлого века. Но предназначалась она исключительно для орошения полей, и сравнивать показатели ее качества с питьевой водой вряд ли целесообразно. Да и находится она, опять же, за красной линией спорного объекта, поэтому его деятельность влиять на качество воды не сможет.

Во время эксплуатации комплекса предусмотрено применение микроорганизмов для биопереработки отходов, которые дадут возможность получать до 120 тысяч тонн гумуса и использовать его для рекультивации других земель.

Ученые почвоведы рассказали, что веселовская почва - сплошь суглинки и глина, имеющие очень низкую проницаемость, что говорит о том, что стоки предприятия вряд ли достигнут каких бы то ни было водных природных пластов. Тем более что дно котлована, куда планируют собирать отходы, будет устлано толстым, надежным современным гидроизоляционным материалом - геомембраной, которая дает 80-летнюю гарантию, что ни одна капля не просочится сквозь нее.

На этих словах зал опустел наполовину. Диалог не получился. Жители района встали и дружно покинули аудиторию. И никто уже не слышал, какие преференции можно получить в случае строительства комплекса. Начиная от новых рабочих мест с высоким заработком и заканчивая новыми зелеными насаждениями в виде рябины, которая, как заметил профессор ДГТУ, федеральный эксперт минобрнауки страны Николай Серпокрылов, лучше всего справляется с очисткой воздуха от вредной химии.

Веселовцам, можно сказать, не повезло. Первоначально строительство комплекса предполагалось в самом Ростове, в районе Левенцовки, там, где исторически располагался полигон для сбора отходов. Это было очень удобно, подчеркнули на совещании: и транспортное плечо короткое, и площадку готовить не надо - полигон ведь был и раньше. Однако восставшие жители Левенцовки отстояли свой новый жилой микрорайон, а военные пришли к ним на помощь, припечатав документом, что левенцовский полигон проходит на уровне глиссады полетов воздушных лайнеров, а значит, строить его в этом месте нельзя.

Еще три точки на карте Мясниковского района рассматривались в качестве места строительства комплекса, но там собственники твердо стояли на своей земле и за свою землю, и ни за какие коврижки ее, родимую, не отдадут.

Ростов задыхается в собственных отходах, проблема мусора города-миллионника с каждым днем становится все острее и требует безотлагательного решения. В черте хутора Веселого определили наконец участок. Замминистра природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева доложила собранию, что для создания МЭОКа было объединено 19 земельных участков общей площадью 98 гектаров, прошла процедура перевода их из категории земель сельхозназначения в "специальную деятельность".

Участок, который рассчитан на прием 800 тысяч тонн отходов в год, находится примерно в тридцати километрах от западной границы Ростова. Доехать до него можно по прекрасной федеральной трассе с разрешенной скоростью 90 километров в час. Тяжело груженные мусоровозы, следующие один за другим, будут тормозить все движение и весьма разнообразят путешествие тех же туристов, спешащих в Танаис, в Самбек или Таганрог. Выезжая из города, водители мусоровозов попадут в знаменитые заторы на улице Малиновского и на еще не реконструированном мосту.

"Все заинтересованы в экологически чистой среде обитания. Мы готовы повторно рассматривать предложения, где же разместить перерабатывающий комплекс. Объект должен пройти государственную экспертизу. И только тогда будем приступать к строительству", - этими словами завершилась ставшая односторонней встреча. Они вселили надежду, что здравый смысл победит.

Мнение

Татьяна Иващенко, депутат Заксобрания Ростовской области:

- Сегодня в Мясниковский район перенесли главное ростовское кладбище. Тут же находится хранилище радиоактивных отходов, которые собираются поднимать из-под земли для транспортировки, огромный военный полигон, и я уже не говорю о старом скотомогильнике. И обратите внимание, район - один из немногих в области, наделенный прекрасными плодородными землями. Гектар тут на вес золота. Здесь сохранились семь колхозов, которые выращивают хлеб и подсолнечник. Летом поля сплошь зеленые и желтые, как ковры. Рядом начинается Таганрогский залив. И на этом фоне мы сто гектаров отдаем под мусороперерабатывающий комплекс, который нам запрещают называть полигоном - якобы там не будет свалки. Признаем честно, раздельный сбор отходов в мегаполисе не налажен. То, что появились отдельные контейнеры, - это бизнес коммерсантов. Мусоровозы, которым надо работать как часы, также повезут весь мусор к комплексу. Прежде чем сделать из биоотходов компост, а из бумаги макулатуру, понадобится сортировка. До этого мусор так и будет лежать на открытых площадках. В Мясниковском районе нет ни клочка необрабатываемой, неухоженной земли. В соседнем районе я нашла заброшенный пустырь в десяти километрах от какого-либо жилья. В области есть масса безжизненных участков, заброшенных терриконов, при этом мы выбираем цветущие поля в самом густонаселенном районе, чтобы построить комплекс. И все потому, что стали заложниками изначально некорректно составленной территориальной схемы размещения МЭОК. Но лучше потратить еще немного времени и денег сейчас, чем потом десятилетиями расплачиваться за неверно сделанный шаг.