Почему порты Ростовской области снизили грузооборот

Основные порты Ростовской области существенно сократили грузооборот. Таковы итоги 2019 года. В азовском порту он сократился почти на 20 процентов, примерно до 10,4 миллиона тонн, в ростовском - на 4,7 процента, до 23 миллионов, а в Таганроге - на 6 процентов, до 2,8 миллиона тонн. Как порты собираются компенсировать прошлогодний спад?

Снижение грузооборота связано, прежде всего, с сокращением перевалки зерновых. Согласно данным ростовского порта, в прошлом году обработка зерновых сократилась на четверть, перевалка нефтепродуктов снизилась на 6 процентов. В то же время перевалка незерновых грузов увеличилась на 90 процентов, а угля - почти на четверть.

Сократилась перевозка грузов и в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. Итоги прошлогодней навигации показали, что обработано было 9,851 миллиона тонн, это на 6,5 процента ниже уровня 2018 года.

Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев отметил, что сокращение перевозок связано с тем, что грузопотоки зерновых были переориентированы в направлении Каспия, а цена на зерно оказалась невысокой и не устраивала сельхозпроизводителей. Впрочем, дело не только в снижении перевозки зерновых.

Доцент кафедры водных путей и гидротехнических сооружений и портов Московской академии водного транспорта Маргарита Сахненко пояснила, что нагрузка на южные порты немного снизилась, так как транспортные потоки переориентируются на Азию. Но есть и другие причины. Черноморские и азовские гавани не всегда могут принять современные суда. Флот обновляется раз в 15 - 20 лет, а износ портовых сооружений, как правило, происходит за 50 лет. За это время удается окупить вложенные в причал средства. В итоге появляются новые суда с большей осадкой, а порты за ними не успевают. Для реконструкции причальных сооружений нужны большие вложения.

Сокращение перевалки зерна соответствует общероссийской тенденции. Как оценили специалисты аналитического центра "Русагротранс", в 2019 году общий экспорт зерновых из РФ составил 37,5 миллиона тонн против 53,8 миллиона годом ранее. Но уже в текущем год эксперты прогнозируют восстановление экспорта до 48 миллионов тонн.

В портах Ростовской области тоже планируют вернуться к росту грузооборота, и для оптимистических прогнозов есть объективные причины. Сергей Гайдаев отметил, что после зимнего хранения урожая 2019 года возобновится перевозка зерновых грузов по ценам, удовлетворяющим и аграриев, и покупателей. В 2020 году ожидаемый грузооборот порта Азова составляет 11 миллионов тонн, Ростова-на-Дону - 23 миллиона, Таганрога - 3 миллиона тонн.

Комментарий

Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка:

- Чтобы расширить экспорт грузов через черноморские и азовские порты, нужны речные транспортные коридоры. Для аграрных грузов есть два узких места на водных артериях: Багаевский гидроузел на Дону и Нижегородский на Волге. Мелководье не дает проходить судам с полной загрузкой, а модернизация участков идет недостаточно быстро.

Кстати

В этом году донская портовая инфраструктура будет расширена и модернизирована. В середине года начнется эксплуатация нового морского терминала в Александровском ковше, расположенном в станице Ольгинской. В связи с растущим экспортом зерна будут построены четыре грузовых причала. К концу января уже выполнено 70 процентов проектных работ. Проходит реконструкцию существующий причал на левом берегу Дона. В результате его длина увеличится со 142 метров до 391. Объект будет сдан в эксплуатацию осенью 2021 года.