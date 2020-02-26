Почему порты Ростовской области снизили грузооборот

Новости

"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
Названы города России с самыми интересными событиями для туристов 12:39
МИД не верит в американскую "сделку века" по Палестине 12:36
Как работает распознавание лиц в московском метро 12:34
Экономические последствия эпидемий обсудят на ПМЭФ-2020 12:20
Красный сверхгигант Бетельгейзе потускнел до максимума 12:20
Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн" 12:15
Ушел из жизни профессор Московской консерватории Сергей Доренский 12:08
Около Ростова столкнулись танкер и сухогруз 12:01
Новая эмблема появится у автомобилей Kia в конце года 12:00
На II Балтийском культурном форуме обсудят притяжение музеев 11:53
В Ижевске три человека пострадали при утечке аммиака на заводе 11:46
Видео: В Саратове подростки признались в подготовке нападения на школу 11:43
Исследователи пересмотрели причины смерти Эдгара По 11:40
Дело о "пирах" Цеповяза в колонии направят в суд Амурской области 11:36
В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка 11:33
"Лион" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11:30
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2" 11:26
В США открылся магазин без касс 11:23
В КБР за застолье в больнице уволили главврача и двух сотрудников 11:17
В Крыму назвали 26 февраля кульминационной датой для возвращения в РФ 11:15
Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не хватило глубины

Почему порты Ростовской области снизили грузооборот
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8094)
Основные порты Ростовской области существенно сократили грузооборот. Таковы итоги 2019 года. В азовском порту он сократился почти на 20 процентов, примерно до 10,4 миллиона тонн, в ростовском - на 4,7 процента, до 23 миллионов, а в Таганроге - на 6 процентов, до 2,8 миллиона тонн. Как порты собираются компенсировать прошлогодний спад?
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Снижение грузооборота связано, прежде всего, с сокращением перевалки зерновых. Согласно данным ростовского порта, в прошлом году обработка зерновых сократилась на четверть, перевалка нефтепродуктов снизилась на 6 процентов. В то же время перевалка незерновых грузов увеличилась на 90 процентов, а угля - почти на четверть.

Сократилась перевозка грузов и в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. Итоги прошлогодней навигации показали, что обработано было 9,851 миллиона тонн, это на 6,5 процента ниже уровня 2018 года.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
К Крымскому мосту построят новую дорогу

Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев отметил, что сокращение перевозок связано с тем, что грузопотоки зерновых были переориентированы в направлении Каспия, а цена на зерно оказалась невысокой и не устраивала сельхозпроизводителей. Впрочем, дело не только в снижении перевозки зерновых.

Доцент кафедры водных путей и гидротехнических сооружений и портов Московской академии водного транспорта Маргарита Сахненко пояснила, что нагрузка на южные порты немного снизилась, так как транспортные потоки переориентируются на Азию. Но есть и другие причины. Черноморские и азовские гавани не всегда могут принять современные суда. Флот обновляется раз в 15 - 20 лет, а износ портовых сооружений, как правило, происходит за 50 лет. За это время удается окупить вложенные в причал средства. В итоге появляются новые суда с большей осадкой, а порты за ними не успевают. Для реконструкции причальных сооружений нужны большие вложения.

Сокращение перевалки зерна соответствует общероссийской тенденции. Как оценили специалисты аналитического центра "Русагротранс", в 2019 году общий экспорт зерновых из РФ составил 37,5 миллиона тонн против 53,8 миллиона годом ранее. Но уже в текущем год эксперты прогнозируют восстановление экспорта до 48 миллионов тонн.

В портах Ростовской области тоже планируют вернуться к росту грузооборота, и для оптимистических прогнозов есть объективные причины. Сергей Гайдаев отметил, что после зимнего хранения урожая 2019 года возобновится перевозка зерновых грузов по ценам, удовлетворяющим и аграриев, и покупателей. В 2020 году ожидаемый грузооборот порта Азова составляет 11 миллионов тонн, Ростова-на-Дону - 23 миллиона, Таганрога - 3 миллиона тонн.

Комментарий

Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка:

- Чтобы расширить экспорт грузов через черноморские и азовские порты, нужны речные транспортные коридоры. Для аграрных грузов есть два узких места на водных артериях: Багаевский гидроузел на Дону и Нижегородский на Волге. Мелководье не дает проходить судам с полной загрузкой, а модернизация участков идет недостаточно быстро.

Кстати

В этом году донская портовая инфраструктура будет расширена и модернизирована. В середине года начнется эксплуатация нового морского терминала в Александровском ковше, расположенном в станице Ольгинской. В связи с растущим экспортом зерна будут построены четыре грузовых причала. К концу января уже выполнено 70 процентов проектных работ. Проходит реконструкцию существующий причал на левом берегу Дона. В результате его длина увеличится со 142 метров до 391. Объект будет сдан в эксплуатацию осенью 2021 года.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин