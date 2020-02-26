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26.02.2020 12:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неудачники госзаказа

Предприятия юга России проигрывают госконтракты из-за своих ошибок
Текст: Алексей Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8094)
На Кубани заработал сайт с информацией о закупках для государственных и муниципальных нужд. Это сделает закупочный процесс в регионе более понятным, в первую очередь, для поставщиков. Портал дает возможность без регистрации узнавать в режиме реального времени о планируемых госзакупках, анализировать шансы конкурентов, находить новых потенциальных заказчиков. Поможет ли это предпринимателям выигрывать в тендерах?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участие в госзакупках - привлекательная перспектива для большинства бизнесменов. Победа в конкурсе может принести растущей компании не только деньги, но и статус государственного поставщика. А когда тендер выигрывает кто-то другой, причину видят в пресловутой "коррупционной составляющей". Случается, конечно, и такое, но чаще бывает, что выгодный контракт теряется из-за собственной оплошности.

Фото: Пресс-служба Московского кредитного банка
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- Наша компания занимается землеустроительными работами, - рассказывает совладелец небольшого предприятия в Ростовской области Сергей Кузин. - Когда-то мы работали с госзакупками, но уже года два как отказались. Слишком много нюансов, уследить за которыми было некому. Например, подаем одновременно на два разных конкурса совершенно одинаковые заявки. Цена каждого контракта - полтора миллиона. Но в одном случае, как положено, мы приложили нотариально заверенную копию паспорта руководителя и выиграли, а в другом - просто ксерокопию. Нас отстранили.

В другой раз они проиграли из-за того, что неправильно оформили справку об отсутствии задолженности перед бюджетом. Справка имеет определенный срок действия, который указан в конкурсной документации, и в компании не доглядели, что на момент подачи документов справка действовала, а когда начался конкурс, - уже нет. Итог - проигрыш.

- В каждом случае речь шла о сумме миллион-полтора. Больше с конкурсами решили не связываться: одно расстройство, - добавляет Сергей Кузин.

Госучреждение Краснодарского края объявило конкурс на комплексный медицинский профосмотр персонала (более 200 человек) со стартовой стоимостью лота 650 тысяч рублей в одном из городов региона. Участник конкурса, которого комиссия была бы рада признать победителем, имел необходимую базу и техническое оборудование. Однако его отстранили, так как в лицензии на данный вид медицинских услуг именно этот город не был внесен.

Нужно отметить, что южнороссийский бизнес часто, но не всегда оправданно, жалуется на ущемления в конкурентной борьбе. Как сказал руководитель астраханского управления Федеральной антимонопольной службы Николай Меркулов, за 2019 год в управление поступило 695 жалоб в связи с нарушениями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Из-за нарушений требований федерального закона "О защите конкуренции" в прошлом году было 570 обращений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Согласно данным Волгоградского УФАС, в 2019 году с жалобами на нарушения законодательства о контрактной системе поступило 464 обращения. Из тех, что были рассмотрены, 118 признаны обоснованными.

Руководитель волгоградского управления Федеральной антимонопольной службы Роман Лучников утверждает, что участники госзакупок невнимательно изучают документацию. В результате предприниматели указывают характеристики товара, которые не соответствуют тем, что установлены условиями конкурса. Это приводит к обоснованному отстранению от участия.

В 2019 году в арбитражном суде было оспорено 12 решений волгоградского УФАС, связанных с законодательством о контрактной системе, но ни одно не отменено. Специалисты ведомства приводят типичный пример, когда участник закупки на сумму более 127 миллионов рублей не смог победить в конкурсе и пытался оспорить его результаты. Заказчик якобы не обозначил конечную дату подачи окончательных предложений по цене контракта. Проверка установила, что в действительности оператор электронной площадки установил конкретное время и дату. Но заявитель не заметил этого или не уложился в отведенное время. Особенно обидно проигрывать тем, кто заранее убежден в победе. Собственник компании, работающей сразу в нескольких южных регионах, рассказал, что его предприятие было отстранено от участия в конкурсе на вывоз мусора в областном центре. Оказалось, что некоторые документы были просрочены. Компания работала на этом рынке не один год, и ее руководитель предполагал, что трехлетний контракт на сумму более трех миллиардов рублей у него уже в кармане. Отказ был воспринят болезненно и оспорен в разных инстанциях, но все подтвердили правомерность решения конкурсной комиссии и справедливость неписаной истины, что в госзакупках мелочей не бывает.

Мнения

Максим Благодарев, руководитель ростовского УФАС:

- Чаще всего участники конкурсов допускают ошибки в заявках на участие в торгах в таких областях, как строительные работы, поставка продуктов питания, благоустройство.

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- Сайт с информацией о закупках для государственных и муниципальных нужд, заработавший в Краснодарском крае, позволит бизнесу оперативно решать вопрос своего участия в конкурсах. Выиграют и заказчики, ведь сведения о контрактах поставщиков на портале позволят проверить историю их участия в закупках. Кроме того, для заказчиков портал - еще один инструмент самоконтроля. Можно оценить экономию бюджетных средств по аналогичным закупкам в других муниципалитетах или организациях и скорректировать свою стратегию. Инициатива здравая, но поможет ли она коммерсанту, если причина проигрыша в собственной невнимательности и незнании простых юридических процедур? Надо не на государство обижаться, а менять топ-менеджеров, не способных разобраться в документации.

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