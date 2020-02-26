Под Ростовом маршрутка с пассажирами провалилась в яму на дороге

Маршрутное такси, перевозившее 15 пассажиров, провалилось в яму, глубиной около полуметра, на проезжей части в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД, инцидент произошел на улице Ворошилова, маршрутка марки Peugeot двигалась от хутора Лесной в сторону железнодорожного вокзала.

Автомашина ехала на небольшой скорости, поэтому в результате провала никто не пострадал. Между тем, одна из пассажирок получила травмы, когда пыталась выбраться из маршрутки.

В настоящее время правоохранители выясняют появление на дороге глубокой ямы.