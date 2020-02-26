В Ростове-на-Дону на площади Гагарина появится скульптурная композиция "Выпускники". Монумент из бронзы высотой 2,2 метра будет установлен накануне осенних празднований в честь 90-летия Донского государственного технического университета.

Впервые в студенческом лагере в поселке Дивноморском на берегу Черного моря пройдет ретросмена. Фото: Пресс-служба ДГТУ

- Идея родилась два года назад, когда в город приехали сотни выпускников ДГТУ из Африки, Центральной Америки и с Ближнего Востока, - рассказал руководитель Центра развития общественных коммуникаций, вице-президент Ассоциации выпускников ДГТУ Юрий Балахнин. - Не скрывая своих чувств и эмоций, они вспоминали студенческие годы, проведенные на Дону.

Тогда стало ясно, что необходимо создать точку притяжения - место, где будут собираться выпускники всех поколений.

Юрий Балахнин: Скульптурная композиция не только украсит город, но и станет знаковым местом, где будут собираться выпускники ДГТУ всех поколений. Фото: Пресс-служба ДГТУ

Конкурсные работы художников и скульпторов принимались с июня по декабрь 2019 года. Идеи для композиции "Выпускники" предлагали как авторские студенческие коллективы, так и профессиональные донские проектные организации. В состав экспертной комиссии вошли представители вузовской администрации, студенческого сообщества, а также известные архитекторы Ростовской области. Оценивались художественное исполнение, профессионализм, уникальность, соответствие окружающей среде и целям композиции, а также готовность проекта к реализации. Как отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, члены комиссии тщательно подошли к оценке проектов.

- Мы хотели увидеть в скульптурных изображениях умных, красивых, самостоятельных выпускников, - отметил Бесарион Месхи.

Из пяти предложенных проектов победила работа творческой группы в составе Юрия Дворникова, Сергея Олешни и Михаила Ушакова.

- Художники представили счастливую молодую пару выпускников, выходящую из университета с дипломами и цветами. Молодой человек уверенно смотрит вперед, в будущее, девушка сентиментальна и нерешительно расстается с любимым вузом, - отметил Юрий Балахнин.

Общение с выпускниками университета мотивирует студентов. Они получают наглядное представление о том, каких высот могут достичь.

В деятельности Ассоциации выпускников ДГТУ принимают активное участие свыше четырех тысяч человек, многие из которых добились большого профессионального роста. Из них 29 человек входят в состав совета ассоциации выпускников. Кроме того, привлечение в Ростов выпускников вуза, обосновавшихся в других странах, повышает деловой и инвестиционный имидж региона, а также положительно влияет на развитие торговых и культурных связей.Главная цель ассоциации - укрепление корпоративного духа выпускников университета всех поколений, повышение общественной значимости вуза, сплочение и социальное продвижение дипломированных специалистов, повышение эффективности ДГТУ в подготовке и переподготовке кадров.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи (справа) и президент Ассоциации выпускников ДГТУ Николай Федянин обсуждают конкурсные работы. Фото: Пресс-служба ДГТУ

Большую роль играет движение студотрядов. Зародившись в 60-е годы, оно активно развивается и в ХХI веке. В состав Центра студенческих отрядов ДГТУ входит 18 отрядов - порядка 800 юношей и девушек. В трудовом семестре прошлого года они работали на всероссийской студенческой стройке "Север", организовывали отдых школьников в 15 летних лагерях в Ростовской области и Краснодарском крае.

Вернуться в атмосферу студенческих лет выпускникам поможет ретросмена. Она пройдет с 11 по 14 июня 2020 года в лагере в поселке Дивноморском на побережье Черного моря.

- Живой отклик в сердцах выпускников нашла идея нашего ректора, выпускника ДГТУ 1985 года, о ретросмене в лагере "Радуга" в Дивноморском. За всю 90-летнюю историю ДГТУ таких смен еще не было, и многие выпускники готовы посетить нашу черноморскую базу отдыха, как в молодости, услышать шум прибоя и окунуться в светлые годы студенчества, - отметил Юрий Викторович.

Кстати

К Дню выпускника ДГТУ 6 июня 2020 года на площади Гагарина запланирована большая программа. Все подробности можно уточнить на сайте университета donstu.ru.

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