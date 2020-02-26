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26.02.2020 05:40
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США". По мнению главы Белого дома, ограничительные меры должны оставаться в силе и после 6 марта 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

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Напомним, первые жесткие санкции Вашингтон ввел еще 6 лет назад, когда у власти был Барак Обама, после возвращения Крыма в состав РФ. Тогда в черный список попали российские компании и банки, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга, руководство ДНР и ЛНР. Кроме того, был запрещен экспорт товаров из США в Крым. Санкции не один раз расширялись и продлевались.

Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию
В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Санкции и антисанкции Россия и США Присоединение Крыма к России

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