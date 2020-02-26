В Астрахани индивидуальный предприниматель в частном доме оборудовал камеру хранения, оснащенную мощными морозильными установками, и производственные помещения для переработки рыбы.

Деликатесы коммерсант изготовлял в антисанитарных условиях, а немаркированную продукцию сбывал на городском рынке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска полицейские изъяли более 15,5 тонны замороженной, копченой и вяленой рыбы: воблы, леща, сазана, сома, жереха, белого амура, толстолобика и судака. Стоит все это рыбное богатство 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, оперативники выяснили, что для нужд своего нелегального бизнеса подозреваемый за полгода похитил 738 кубометров природного газа. Он просверлил в стенке газопровода низкого давления отверстие и присоединил к нему металлическую трубу с резиновым шлангом. Сумма ущерба, причиненного газораспределительной компании, превысила четыре миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Незадачливого коммерсанта обвиняют в краже и нелегальном производстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А продукцию полицейские сдали на хранение на одно из предприятий.