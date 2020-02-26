Новости

Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
Названы города России с самыми интересными событиями для туристов 12:39
МИД не верит в американскую "сделку века" по Палестине 12:36
Как работает распознавание лиц в московском метро 12:34
Экономические последствия эпидемий обсудят на ПМЭФ-2020 12:20
Красный сверхгигант Бетельгейзе потускнел до максимума 12:20
Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн" 12:15
Ушел из жизни профессор Московской консерватории Сергей Доренский 12:08
Около Ростова столкнулись танкер и сухогруз 12:01
Новая эмблема появится у автомобилей Kia в конце года 12:00
На II Балтийском культурном форуме обсудят притяжение музеев 11:53
В Ижевске три человека пострадали при утечке аммиака на заводе 11:46
Видео: В Саратове подростки признались в подготовке нападения на школу 11:43
Исследователи пересмотрели причины смерти Эдгара По 11:40
Дело о "пирах" Цеповяза в колонии направят в суд Амурской области 11:36
В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка 11:33
"Лион" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11:30
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2" 11:26
В США открылся магазин без касс 11:23
В КБР за застолье в больнице уволили главврача и двух сотрудников 11:17
В Крыму назвали 26 февраля кульминационной датой для возвращения в РФ 11:15
Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
Под Ростовом маршрутка с пассажирами провалилась в яму на дороге 11:05
К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Венеция позавидует

В Астрахани обсудили технологии строительства и ремонта мостов
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8094)
Свыше 180 специалистов-мостостроителей из России, Германии и Казахстана обсудили вопросы организации ремонта и реконструкции мостовых сооружений на научно-практической конференции в Астрахани.

Регион участвует в федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Именно поэтому столь представительный научный форум состоялся именно в Астрахани. Ученые и специалисты-практики обсудили вопросы кадрового потенциала, цифровизации транспортной отрасли, разработки проектно-сметной документации, диагностики и содержания мостов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
К Крымскому мосту построят новую дорогу

- Астрахань часто сравнивают с Венецией. Только в областном центре 50 мостов. Поддержание их в удовлетворительном состоянии - хлопотное и дорогостоящее дело, - отметил глава региона Игорь Бабушкин.

Всего в области 160 мостов находятся в предаварийном и аварийном состоянии. Чтобы привести их в порядок, требуется немалая сумма, 20 миллиардов рублей. Уже началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт 19 сооружений. До 2024 года предполагается привести в порядок 124 моста.

Тем временем

В Астрахани начался ремонт Милицейского моста через реку Царев. Как говорит глава администрации города Радик Харисов, к 1 сентября будет готова одна полоса мостового перехода, а окончание ремонта запланировано на май 2021 года.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин