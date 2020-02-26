Свыше 180 специалистов-мостостроителей из России, Германии и Казахстана обсудили вопросы организации ремонта и реконструкции мостовых сооружений на научно-практической конференции в Астрахани.

Регион участвует в федеральном проекте "Мосты и путепроводы". Именно поэтому столь представительный научный форум состоялся именно в Астрахани. Ученые и специалисты-практики обсудили вопросы кадрового потенциала, цифровизации транспортной отрасли, разработки проектно-сметной документации, диагностики и содержания мостов.

- Астрахань часто сравнивают с Венецией. Только в областном центре 50 мостов. Поддержание их в удовлетворительном состоянии - хлопотное и дорогостоящее дело, - отметил глава региона Игорь Бабушкин.

Всего в области 160 мостов находятся в предаварийном и аварийном состоянии. Чтобы привести их в порядок, требуется немалая сумма, 20 миллиардов рублей. Уже началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт 19 сооружений. До 2024 года предполагается привести в порядок 124 моста.

Тем временем

В Астрахани начался ремонт Милицейского моста через реку Царев. Как говорит глава администрации города Радик Харисов, к 1 сентября будет готова одна полоса мостового перехода, а окончание ремонта запланировано на май 2021 года.