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26.02.2020 11:35
Проект: В регионах

В Астраханской области начали готовиться к весеннему половодью

Текст: Наталья Коротченко
Астраханский губернатор Игорь Бабушкин поручил заблаговременно - уже в марте скорректировать действия правительства, муниципалитетов и спасателей по организации пропуска весеннего паводка, который, по прогнозам гидрологов, начнется на нижней Волге в середине апреля.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба главы региона, на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Игорь Бабушкин поручил подготовить точный прогноз, на основании которого будет организована работа по пропуску паводковых вод.

Губернатор напомнил, в какой катастрофической ситуации регион находился весь прошлый год: уровень воды оказался ниже двух метров среднегодового значения.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Во всех исследованиях и объяснениях, в том числе от вашей службы, были допущены ошибки в прогнозировании, - заявил Игорь Бабушкин, обращаясь к начальнику Астраханского филиала центра по гидрометеорологии (АЦГМС) Инне Маринкевич, - Наша задача с вами в этом году - не допустить подобной ситуации.

Начальник АЦГМС, ссылаясь на данные гидрометцентра России сообщила, что запас воды в бассейне Волги на середину февраля составил 80 мм, что соответствует 81% нормы. Между тем, по долгосрочному прогнозу, в первом квартале суммарный приток воды в водохранилищах на Волге и Каме ожидается в пределах 35-42 кубических километров при норме в 23,5 кубокилометров.

По словам начальника отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по области Сергея Татаринцева, составлен план безаварийного пропуска весеннего половодья и уточняется реестр участков, на которых нужно провести берегоукрепительные работы. Необходимые средства и силы подготовлены, в случае ЧС ведомство готово выделить тысячу единиц техники и привлечь более шести тысяч спасателей. В апреле МЧС проведет региональное комплексное учение, а также совместные тренировки со спасателями из соседнего Казахстана.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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