В Дагестане одиноких бабушек взяли под опеку сотрудники МВД

В Дагестане проходит добровольная акция правоохранителей "Помоги бабуле". Во время одного из рабочих выездов руководства республиканского МВД в горные районы Дагестана к людям в погонах обратилась пожилая жительница села.

Она рассказала, что живет одна, справляться с хозяйством ей уже не под силу. Зимы в горах холодные, а наколоть дров некому.

"А у вас такие крепкие ребята, им ведь не сложно", - намекнула бабушка.

Ей, конечно, помогли, а потом задумались: ведь таких бабушек и дедушек в республике сотни, почему бы не организовать специальную акцию помощи?

"Теперь у всей районной полиции новая задача - колка дров на свежем воздухе в горной местности. Чем не фитнес? И сами здоровее будут, и бабушкам помогут. Кроме того, в дом с пустыми руками не зайдешь, так что заодно старым людям принесут и подарки. Молодец, бабуля! И себе помогла, и многим другим ровесникам", - прокомментировала инициативу полицейских руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.

Ежедневно в республиканское МВД, наряду с оперативными сводками, теперь приходят и мирные отчеты, как полицейские помогли пожилым одиноким людям. Сами сотрудники полиции от дополнительной нагрузки не отказываются. Наколоть дров, убрать огород, починить прохудившуюся крышу - всегда пожалуйста. После подобных "субботников" - обязательное чаепитие с гостинцами.

"Если бы мы знали, что акция приобретет такой масштаб, придумали бы более сдержанное название. "Помоги бабуле" звучит слишком нежно для суровых людей в форме, но полицейские в районах охотно подхватили идею", - говорит Гаяна Гариева.

Фото и видеоотчеты о помощи пенсионерам выкладываются в "Инстаграме" дагестанского МВД, у которого, к слову, более двухсот тысяч подписчиков. Это стимулирует отделения полиции на местах. "А чем мы хуже?" - развернулось настоящее соревнование.

"Молодцы, ребята, так держать!", "Как мало нужно старикам для счастья. Многие бабули даже плакали, когда их навестили полицейские", - так комментируют пользователи соцсетей работу правоохранителей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД Дагестана, "Помоги бабуле" в ближайшее время может стать всероссийской акцией. В МВД России заинтересовались опытом дагестанских коллег, и отряды "тимуровцев" в погонах в скором времени появятся в других регионах страны.