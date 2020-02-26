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Образование
Проект: В регионах

С акцентом на цифровизацию

Студенты ДГТУ осваивают виртуальные технологии в области точного земледелия
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 41(8095)
С каждым годом интеллектуальная составляющая в аграрном комплексе становится все более значительной, и потому в Донском государственном техническом университете появился уникальный для юга России учебный класс "Современное сельское хозяйство". С помощью представленного здесь оборудования студенты факультета "Агропромышленный" осваивают новые технологии в области точного земледелия.
Фото: Пресс-служба ДГТУ Новый класс поможет готовить специалистов для работы по современным технологиям. Фото: Пресс-служба ДГТУ
Новый класс поможет готовить специалистов для работы по современным технологиям. Фото: Пресс-служба ДГТУ

- Обучаясь здесь, студенты будут максимально приближены к практическим условиям и изучат все тонкости агропроцесса. Такой класс поможет нам готовить квалифицированных специалистов для работы на новой технике и по новым технологиям, а это важная задача для нашего аграрного региона, - подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

- Идея создания подобного класса вынашивалась давно. Реализация проекта началась два года назад, когда ДГТУ и крупный российский агрохолдинг заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов АПК с применением современных технологий. Утверждение проекта, в разработке которого принимали участие профессора и преподаватели опорного вуза, а также руководство агрохолдинга, длилось три месяца. Еще около года потребовалось, чтобы обустроить и оснастить помещение, - рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ, кандидат технических наук Дмитрий Рудой.

Инвестиции в проект превысили пять миллионов рублей.

Учебный класс "Современное сельское хозяйство" занимает около 180 квадратных метров и рассчитан на 50 слушателей. Аудитория разделена на две площадки, лекционную и практическую. Здесь студенты осваивают теоретические курсы, устройство машин и отдельных механизмов, учатся управлять техникой в виртуальном пространстве. Акцент в учебной программе сделан на инновации в области точного земледелия. В аудитории также оборудован центр мониторинга полей и сельхозпредприятий региона. Студенты могут подключиться к сервису и в режиме реального времени следить за тем, какая техника задействована в данный момент на поле и с какой скоростью она движется.

С помощью кабины-агросимулятора самоходного опрыскивателя студенты учатся управлять техникойв виртуальном пространстве. Фото: Пресс-служба ДГТУ

С помощью современных технологий они осуществляют прогнозирование урожая, выявляют очаги поражения и разрабатывают меры борьбы с вредителями и болезнями растений. Всего в новом учебном классе установлено восемь демонстрационных стендов современной сельскохозяйственной техники. Например, на практической площадке размещена кабина - агросимулятор самоходного опрыскивателя, с ее помощью студенты учатся управлять техникой в виртуальном пространстве.

А при помощи специальной игровой приставки студенты сдают зачет по дисциплине "Введение в профессиональную деятельность". В развлекательной "игровой" форме они более детально изучают устройство техники, знакомятся с принципами выращивания основных культур и сбора урожая, основами кормопроизводства и кормления животных. Итоговый балл зависит от уровня, до которого студент сможет развить ферму.

- Открытие класса "Современное сельское хозяйство" вызвало огромный резонанс в сфере АПК. Делегации из Бразилии, Германии, Казахстана, Туркменистана, Белоруссии и Китая были очень впечатлены данной образовательной платформой и захотели перенять наш опыт. Кроме того, ряд российских компаний также выразили желание сотрудничать и открывать новые подобные аудитории на базе ДГТУ, - отметил Дмитрий Рудой.

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Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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