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26.02.2020 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В Феодосии штормовой ветер сорвал кровлю шестиэтажного дома, выполненную из листов металлопрофиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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ЧП произошло в многоэтажке на улице Б.Старшинова 8а. Порывами ветра над двумя подъездами сорваны плохо закрепленные листы металлочерепицы.

- Пострадавших нет, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Сейчас последствия непогоды ликвидируются силами сотрудников Феодосийского отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Также к работам привлечены работники жилсервиса", - проинформировал Сергей Шахов.

Накануне "Крымское управление по гидрометеорологии" и МЧС распространили штормовое предупреждение об усилении юго-западного ветра на полуострове 26 и 27 февраля до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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