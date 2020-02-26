В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки

В Феодосии штормовой ветер сорвал кровлю шестиэтажного дома, выполненную из листов металлопрофиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

ЧП произошло в многоэтажке на улице Б.Старшинова 8а. Порывами ветра над двумя подъездами сорваны плохо закрепленные листы металлочерепицы.

- Пострадавших нет, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Сейчас последствия непогоды ликвидируются силами сотрудников Феодосийского отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Также к работам привлечены работники жилсервиса", - проинформировал Сергей Шахов.

Накануне "Крымское управление по гидрометеорологии" и МЧС распространили штормовое предупреждение об усилении юго-западного ветра на полуострове 26 и 27 февраля до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.