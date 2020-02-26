В краснодарском спортзале обнаружили тело молодого человека

В Краснодаре в одном из спортклубов в Юбилейном микрорайоне города обнаружили мертвого 26-летнего молодого человека с пакетом на голове. Об этом сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе следственного управления СКР по Кубани подтвердили, что вечером 25 февраля в краснодарском спортзале действительно обнаружили тело погибшего мужчины, однако не стали уточнять, был ли у него на голове пакет.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и возможные причины этой трагедии.