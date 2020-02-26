Французские историки и исследователи летом 2020 года проведут первую широкомасштабную экспедицию на полях сражений Крымской войны. Как уверяют эксперты, с французской стороны это будет беспрецедентная попытка пройти буквально по всем местам боевых столкновений, в которых 165 лет назад принимали участие их соотечественники.

Вместе с французами будут работать российские специалисты, в том числе крымчане, которые также примут участие в поиске останков солдат русской армии.

Первые подробности о предстоящей совместной экспедиции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, встретившийся с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновским.

- Исследования будут проводиться с 1 по 21 июня, а сам проект, который уже поддержали президент Российской Федерации Владимир Путин и Российская академия наук, без сомнения, получит полную поддержку крымских властей, - сообщил Аксенов.

Осталось наметить конкретные маршруты, разобраться с логистикой, решить организационные вопросы.

- Возникнет хороший международный резонанс: французские эксперты из национального института научных исследований и министерства культуры впервые приезжают в Крым, - говорит Пьер Малиновский.

Подготовке экспедиции и был посвящен первый визит в Крым главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив. За несколько дней французские гости буквально исколесили полуостров, готовя черновой график работ. В итоге все, что намечалось для первого раза, было выполнено.

- Сделана очень большая работа, мы объехали огромную территорию, три дня не вылезали из машин, были в полях, - рассказал "РГ" глава Таврического центра военной истории, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. - Есть некоторые вопросы, но технически они решаемы. Все, к кому мы обращались в Крыму, шли нам на встречу.

Большая часть работы экспедиции будет сосредоточена в окрестностях Севастополя, в долине реки Альмы, где проходили основные сражения Крымской войны. Но экспедиция захватит и другую часть полуострова. В этом французских коллег убедили крымские историки. Так уж вышло, что даже в этот короткий, предварительный визит многие места сражений Крымской кампании Пьер Малиновский посетил первым из своих соотечественников. Тем более французам будут интересны результаты настоящего исследования, намеченного на лето.

Справка "РГ"

Пьер Малиновский - французский историк и общественный деятель. В прошлом солдат французской армии и член Европейского парламента, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. На поле "Кормицы" он первым обнаружил останки солдат русского экспедиционного корпуса, погибших в годы Первой мировой войны на территории Франции, ему же удалось найти первый потерянный самолет эскадрильи Нормандия-Неман. Летом 2019 года вторая часть экспедиции, организованной руководимым им фондом, завершилась обнаружением останков близкого друга Наполеона - генерала Шарля-Этьена Гюдена. В 2020 году останки генерала Гюдена доставят во Францию и захоронят во Дворце инвалидов в присутствии президентов Франции и России.