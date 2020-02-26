Новости

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе 14:10
Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону 14:07
Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата 14:05
В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу 14:05
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате 13:50
Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение 13:41
В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей 13:40
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова 13:39
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым 13:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету 13:36
Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката 13:35
Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы 13:24
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 13:21
В Кремле прояснили ситуацию с приглашением Зеленскому на День Победы в Москву 13:18
Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам 13:12
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино 13:10
Французская премиум-марка DS показала роскошный седан 13:00
Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира 12:59
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске 12:53
В Подмосковье на иномарку сбросили унитаз 12:49
"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Связанные общей историей

Французы будут искать останки соотечественников на полях сражений Крымской войны
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 41(8095)
Французские историки и исследователи летом 2020 года проведут первую широкомасштабную экспедицию на полях сражений Крымской войны. Как уверяют эксперты, с французской стороны это будет беспрецедентная попытка пройти буквально по всем местам боевых столкновений, в которых 165 лет назад принимали участие их соотечественники.
Приезжающие в Крым французы посещают севастопольскую панораму. Фото: Мария Орлова/ РГ Приезжающие в Крым французы посещают севастопольскую панораму. Фото: Мария Орлова/ РГ
Приезжающие в Крым французы посещают севастопольскую панораму. Фото: Мария Орлова/ РГ

Вместе с французами будут работать российские специалисты, в том числе крымчане, которые также примут участие в поиске останков солдат русской армии.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В Севастополе возродили уникальный Музей строителей флота

Первые подробности о предстоящей совместной экспедиции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, встретившийся с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновским.

- Исследования будут проводиться с 1 по 21 июня, а сам проект, который уже поддержали президент Российской Федерации Владимир Путин и Российская академия наук, без сомнения, получит полную поддержку крымских властей, - сообщил Аксенов.

Осталось наметить конкретные маршруты, разобраться с логистикой, решить организационные вопросы.

- Возникнет хороший международный резонанс: французские эксперты из национального института научных исследований и министерства культуры впервые приезжают в Крым, - говорит Пьер Малиновский.

Подготовке экспедиции и был посвящен первый визит в Крым главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив. За несколько дней французские гости буквально исколесили полуостров, готовя черновой график работ. В итоге все, что намечалось для первого раза, было выполнено.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Историки предложили увековечить поле легендарного сражения под Алуштой

- Сделана очень большая работа, мы объехали огромную территорию, три дня не вылезали из машин, были в полях, - рассказал "РГ" глава Таврического центра военной истории, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. - Есть некоторые вопросы, но технически они решаемы. Все, к кому мы обращались в Крыму, шли нам на встречу.

Большая часть работы экспедиции будет сосредоточена в окрестностях Севастополя, в долине реки Альмы, где проходили основные сражения Крымской войны. Но экспедиция захватит и другую часть полуострова. В этом французских коллег убедили крымские историки. Так уж вышло, что даже в этот короткий, предварительный визит многие места сражений Крымской кампании Пьер Малиновский посетил первым из своих соотечественников. Тем более французам будут интересны результаты настоящего исследования, намеченного на лето.

Справка "РГ"

Пьер Малиновский - французский историк и общественный деятель. В прошлом солдат французской армии и член Европейского парламента, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. На поле "Кормицы" он первым обнаружил останки солдат русского экспедиционного корпуса, погибших в годы Первой мировой войны на территории Франции, ему же удалось найти первый потерянный самолет эскадрильи Нормандия-Неман. Летом 2019 года вторая часть экспедиции, организованной руководимым им фондом, завершилась обнаружением останков близкого друга Наполеона - генерала Шарля-Этьена Гюдена. В 2020 году останки генерала Гюдена доставят во Францию и захоронят во Дворце инвалидов в присутствии президентов Франции и России.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи