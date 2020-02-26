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26.02.2020 15:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили объявленную Зеленским национальную идею Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Объявление национальной идеей Украины возвращение Крыма в Государственном совете республики назвали бредом и иллюзией, которую даже не стоит комментировать. Первый заместитель председателя парламента Ефим Фикс посоветовал автору этой инициативы президенту Украины Владимиру Зеленскому проявить свой артистический дар на театральных подмостках.

- Как комментировать бред человека, который ничего не понимает ни в международных отношениях, ни во внутренней политике, - отметил Ефим Фикс. - Он внутри своей страны не может навести порядок, наладить отношения с ЛНР и ДНР и защитить своих же граждан, которые должны пройти карантин после возвращения из охваченного коронавирусом Китая. А он мечтает вернуть Крым. У него идея-фикс - навязчивая идея, от которой люди просто сходят с ума. Уже и участники Нормандского формата отказались обсуждать тему Крыма, и американцы назвали нереальным его возвращение Украине, а у Зеленского - национальная идея.

Фото: Пресс-служба главы РК
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Президент Украины ставит перед государством заведомо недостижимую цель, которая сильно напоминает план основателей СССР построить коммунизм в отдельно взятой стране. Но в сегодняшних геополитических реалиях провозглашение таких призрачных ориентиров не поможет сплотить украинское общество, а скорее убедит его в беспомощности президента.

- Партия, предлагавшая построить коммунизм, ушла в небытие, - отметил Фикс. - И он так же уйдет, а жалко, честно говоря: молодой парень, талантливый артист мог бы реализовать свой талант на сцене или в шоу-бизнесе, а он взялся за что-то неосуществимое. Жалко его, ведь надежды какие-то были, что поменяется политика его предшественника. Но вместо того, чтоб заняться делом, он занимается ерундой и никак не может понять, что Крым никогда не будет частью Украины. А Зеленскому стоило бы попытаться понять, почему 96,5 процента крымчан в марте 2014 года на референдуме проголосовали за возвращение в состав России, и только 2,5 процента захотели жить на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи страны. А дату 26 февраля (этот день в 2014 году стал переломным в определении российской судьбы полуострова), объявил "днем сопротивления российской "оккупации" Крыма".

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