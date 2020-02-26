Детский сад с солнечной системой подогрева воды, рассчитанный на 200 мест, строится в Севастополе на улице Симонка на Северной стороне.

На крыше двухэтажного здания установлены 150 солнечных коллекторов, которые будут нагревать воду, обеспечивая малышей теплом. Подобное решение впервые внедрили на социальном объекте. Проектировщики рассчитывают, что система будет работать круглый год, оборудование стоимостью 12 миллионов рублей должно окупить себя за несколько лет.

- Проект экспериментальный. Установлен тепловой контур, позволяющий прогреть полы в каждой группе. Посмотрим, насколько эффективно он будет работать, - отметил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Детсад планируют открыть в начале апреля. Работы затянулись на полгода, поскольку подрядчику пришлось устранять ошибки в проекте. Сейчас строители завершают отделочные работы в здании и благоустройство территории.

Тем временем на Северной стороне ждут места в детских садах более 350 малышей, сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова. В новом учреждении будут восемь групп, в том числе две ясельные.