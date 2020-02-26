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26.02.2020 19:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Уникальные рисунки моста представил главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Фото: Пресс-служба Крымской республиканской научной библиотеки Уникальные рисунки моста представил главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Фото: Пресс-служба Крымской республиканской научной библиотеки
Уникальные рисунки моста представил главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Фото: Пресс-служба Крымской республиканской научной библиотеки

В Симферополе на выставке "Рельсы над проливом" в Крымской республиканской научной библиотеке им.Франко впервые показали графические работы заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Врамшапуха Шакаряна, который в 1944 году запечатлел проекты всех этапов строительства моста. Альбом, хранившийся под кодом "2К" - "Крым - Кавказ", до последнего времени оставался засекреченным. На выставке "Рельсы над проливом" можно увидеть 20 графических рисунков из этого уникального собрания.

Фото: Вести Севастополь/youtube
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Известно, что строительство моста было в планах и Гитлера, и Сталина. Фюрер планировал проложить через Крым и Кавказ, по кратчайшему пути, трансконтинентальную железнодорожную магистраль из Мюнхена в Индию. До этого в июне 1943 года фашисты успели протянуть над проливом канатную дорогу для снабжения своей 17-й армии. Ее запустили 14 июня 1943 года. Закончить железнодорожный мост Гитлер распорядился не позднее 1 августа 1944 года. Однако Крым был освобожден от фашистов значительно раньше этого срока.

Постановление Госкомитета обороны о строительстве моста через Керченский пролив Сталин подписал 25 января 1944 года. Для строительства выбрали самое узкое место пролива, между косой Чушка и восточным мысом Керченского полуострова. Здесь два берега разделяют почти пять километров. Силами 36-й отдельной железнодорожной бригады строительство завершилось за 150 суток ударного, героического труда. Первую сваю в основание будущего моста военные железнодорожники вбили 1 июля, а первый поезд прошел по мосту 3 ноября 1944 года.

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