В модернизацию крымских предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, в последние годы вложено около четырех миллиардов рублей. Новые заказы позволяют руководителям заводов продолжать обновление производства.

Крымский оборонно-промышленный сектор сегодня загружен на 45 процентов. Такие данные привел глава республики Сергей Аксенов. Учитывая, что в украинский период эти предприятия простаивали или перебивались случайными заказами, показатель совсем неплохой.

- На самом высоком уровне дано поручение соответствующим федеральным структурам размещать заказы на предприятиях судостроения Крыма, - рассказал Аксенов. - Так, решен вопрос о проектировании и строительстве на производственных мощностях завода "Залив" универсальных кораблей, а также плавдока для технического обслуживания и ремонта ледоколов.

Кроме того, руководство Крыма обратилось в федеральное правительство с просьбой помочь назначить Феодосийский судомеханический завод единственным подрядчиком ремонта дизельных двигателей для Черноморского флота.

Сегодня судостроение Крыма находится в стабильном состоянии, прошла масштабная модернизация отрасли. На предприятиях строится 15 кораблей: это и государственный заказ, и оборонный, и частный.

Керченские корабелы завода "Залив" вложил в обновление производственной базы 2,5 миллиарда рублей. Предприятие рассматривают как вероятного исполнителя заказа строительства первого десантного вертолетоносного корабля-дока. Феодосийский завод "Море" инвестировал в модернизацию основных фондов 0,5 миллиарда. Феодосийские корабелы известны своими малыми десантными кораблями на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Еще миллиард направил на те же цели симферопольский завод "Фиолент", производитель систем безопасности и навигации для атомного флота.

- Восемь наших предприятий внесены в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, они имеют все необходимые лицензии Федеральной службы безопасности и Минпромторга на выполнение работ оборонного значения, - сообщил Андрей Васюта.

В общей сложности портфель заказов крымских предприятий ОПК, включая гособоронзаказ и гражданские проекты, составляет 24 миллиарда рублей. Учитывая степень загрузки, это далеко не предел возможностей.

Эксперты считают, что судостроительная отрасль может стать локомотивом для многих смежных отраслей экономики Крыма. Сегодня степень локализации на таких заводах, как "Залив" и "Море", составляет семь процентов. В правительстве республики намерены поднять этот показатель до 15 процентов.

- Если это получится, будет очень хорошо. Перед нами не стоит цель производить абсолютно все, как было в Советском Союзе, - считает Андрей Васюта. - 15 процентов - среднемировой показатель локализации, и к нему нужно стремиться.