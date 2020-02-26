В Тамани ветер сорвал крышу школы, эвакуированы 580 человек

В кубанской станице Тамань Темрюкского района сегодня мощный порыв ветра снес половину крыши со здания школы № 9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному в 14.44. Шквалистый ветер сорвал кровлю со школы площадью около 450 квадратных метров. При этом общая площадь крыши составляет 900 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 580 человек, - рассказали в ведомстве.

Уроки прерваны. Сейчас на месте ЧП работают 38 спасателей и 11 единиц техники.