В Волгограде открылась школа вожатых финансовой грамотности

В Волгограде начала работу региональная Школа вожатых финансовой грамотности. Она подготовит молодых людей, которые впоследствии займутся обучением детей. Такие школы появятся в 15 пилотных региональных центрах России. Первой стала Пенза, Волгоград - второй. В ЮФО также будут задействованы Краснодарский край и Калмыкия.

На конкурсной основе в школу вожатых приняты 113 человек. В основном это студенты педагогического университета (все-таки работа с детьми - это, прежде всего, их профиль), несколько учащихся медицинского вуза и шесть педагогов пришкольных лагерей.

- В этом году у меня будет практика в лагере. И для этого мне нужна школа вожатых. Чтобы в лагере я могла объяснить детям, как распорядиться деньгами. Сначала был вебинар, на котором мы узнали, как заинтересовать детей, какие обучающие игры проводить, - говорит студентка Светлана Лымарева.

- Мне эта тема интересна для общего развития. Хотелось узнать что-то новое. Иногда чувствовала, что не хватает знаний в этой сфере. Даже в магазине может произойти непонятная ситуация. Конечно, проблем с электронными платежами у меня не было, но всегда нужно знать, куда и в каких случаях стоит обратиться. Часто у людей старшего поколения бывают затруднения. Мне уже приходилось помогать бабушке, - объяснила свой интерес к школе вожатых будущий учитель Светлана Варгулевич.

В области уже проводили уроки обращения с деньгами для ребят начальной школы. Новый федеральный проект предусматривает для детей в возрасте от 11 до 16 лет три формата: целую профильную смену на 21 день, постоянно действующие кружки и образовательные модули, рассчитанные на 4 - 8 часов, в выездных лагерях.

Учеба началась с четырехдневного семинара. Дальнейший материал дадут удаленно, он рассчитан на 72 часа. К концу курса вожатые подготовят своеобразную дипломную работу: конкретный проект для своего лагеря. После его защиты студенты получат документы, подтверждающие, что они прошли подготовку. И их включат в национальный реестр вожатых финансовой грамотности.

В пяти оздоровительных лагерях региона уже запланировали тематические смены. Руководство еще 15 учреждений думает, не включить ли им тоже в программу кружки и модули по финграмотности. А еще у вожатых будет возможность поработать в крупных детских центрах в Анапе, Туапсе и Владивостоке.

- Задача простая: чтобы и старшее поколение, и подрастающее освоило основные принципы финансовой грамотности, чтобы каждый мог решить такие проблемы, как закредитованность, неумение планировать бюджет. Сегодня даже дети активно пользуются интернет-ресурсами, расплачиваются картами. Мошенники придумывают все новые способы списания денег. И эти проблемы могут коснуться каждого человека. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках, чем попасть в ловушку самому. Мы используем игры и интерактив. Ребенку интересно. Ведь карманные деньги у детей появляются чуть ли не с начальной школы, - рассказал разработчик курса Денис Лозинг.

Что конкретно узнают школьники?

К примеру, как спланировать личный и семейный бюджет. Это не далекая от детей макроэкономика, а вполне доступные вещи. Специалисты советуют каждый месяц откладывать пять процентов дохода в виде неприкасаемой суммы. Это накопление (лучше в виде банковского вклада) для какой-то цели или формирование "подушки безопасности". Некоторые семьи доводят долю инвестиций в будущее до 20 процентов и даже выше.

Детей вовлекают в процесс, дают им возможность почувствовать себя взрослыми. Вот ты остался, как герой американской комедии, один дома. Надо планировать расходы. Составим меню сразу на неделю. С готовым списком действительно нужных продуктов проще справиться с соблазном накупить конфет и газировки. Прежде чем пойти в магазин, стоит узнать, где самые низкие цены, какие скидки и акции. За покупками нельзя идти голодным - обязательно возьмешь что-нибудь лишнее. Покупать выгоднее оптом. Так можно приобретать продукты с большим сроком хранения: крупы, макароны, консервы.

Комментарий

Юрий Жадаев, проректор ВГСПУ:

- Этот проект очень важен для Волгоградской области. Он рассчитан на 2017 - 2023 годы. Кто-то сможет применить полученные навыки в профильной школе, кто-то - на мастер-классе. Наши студенты получают знания и для того, чтобы грамотно распоряжаться собственными средствами. Для каждого из них мы подготовили индивидуальный график обучения в университете, чтобы это не сказалось на успеваемости.