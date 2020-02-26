Финансирование на 2020 год нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Волгоградской области составит 4,5 миллиарда рублей. Региональный центр получит миллиард, город-спутник Волжский - 860 миллионов рублей, а остальные средства распределят в другие муниципалитеты. Однако, чтобы построить качественные дороги, нужны не только деньги, но и хорошие проекты. Сегодня стало обычным делом, когда документация уже в процессе строительства перерабатывается на 20 - 30 процентов. Приемлемым считается не более десяти процентов.

Бетонная дорога к хуторам

Работа уже началась: возобновлен ремонт трассы, проходящей через Волжскую ГЭС. В?прошлом году удалось отремонтировать 85 участков автомобильных дорог общей протяженностью 249 километров.

На первом месте безопасность участников движения. Пока результаты сложно назвать удовлетворительными. Если с 2014 года количество ДТП постоянно снижалось, то в прошлом году был отмечен рост. Как информирует комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в 2019 году в местах, где происходит много аварий, установили 6700 дорожных знаков, 300 светофоров, сделали 200 пешеходных переходов и ввели в эксплуатацию 42 новых стационарных комплекса фотовидеофиксации. Устранено 55 опасных участков. Из них 37 в Волгограде, семь в Волжском, четыре на федеральных трассах и еще семь на региональных и межмуниципальных. Стоит задача к 2024 году снизить количество жертв аварий до уровня 3,5 человека на 100 тысяч жителей. Сейчас этот показатель составляет 13,2. Основными причинами гибели людей остаются превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Второй значимый аспект - транспортная доступность. До сих пор в глубинке немало грунтовок. Сильный дождь - и ты отрезан от цивилизации. В прошлом году сделали 98 подъездных путей к населенным пунктам, в этом году намечено еще 90.

- Нужно будет привести в нормативное состояние искусственные сооружения. На ремонт 20 мостов (17 из них в двух крупнейших городах региона) выделено 5,1 миллиарда рублей. К 2023 году планируется построить пять путепроводов, пересекающих железную дорогу, чтобы повысить пропускную способность, - рассказал председатель облкомитета транспорта Анатолий Васильев.

Все в коридор

Вскоре начнется строительство долгожданной объездной дороги Волгограда. Первый этап длиной 12 километров стоит 300 миллионов рублей. Вообще ожидается, что уже в 2022 году на двух полосах (всего их будет четыре) откроется движение.

- Для восстановления волгоградских дорог надо не менее 64 миллиардов рублей. Удалось убедить правительство, что нужна федеральная программа. И Волгоградская область участвует в ней. В 2024 году программа не завершится. Мы будем продолжать строить трассы, - пообещал председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

Приступая к реконструкции того или иного объекта, порой подрядчики пожинают плоды "пятилеток в четыре года". Социалистические методы были красивы в лозунгах. Но хороший повар знает: если блюдо положено готовить на медленном огне, то не получится сэкономить время, включив конфорку посильнее.

Еще одна проблема, влияющая на сроки, - качество проектов. Хороших инженеров не хватает.

Через Волгоградскую область может пройти новый транспортный коридор, строительство которого обсуждается в верхах. Если Россия сможет перетянуть хотя бы десять процентов грузов, идущих на восток, то это даст ежегодно восемь миллиардов евро. Это будет платная трасса в четыре полосы, которая пройдет через семь регионов. 53 километра из 1350 придутся на Волгоградскую область. Скоростной режим - в пределах 130 километров в час. Пока решается вопрос с инвестором. Точные координаты не раскрываются, чтобы не началась скупка пустошей, через которые намечено проложить дорогу. Тогда эти земли придется выкупать втридорога. Прецеденты были, хотя бы со строительством моста через Волгу.

Знак весов

Важно не только сделать, но и сохранить. На федеральном уровне обсуждается, как именно организовать весовой контроль. Вариант подешевле: если весы показали перегруз, водитель получит СМС о необходимости устранить нарушение.

Подороже: информация о лишнем весе тут же появится на большом экране. А то, что большегрузы зачастую возят намного больше, чем разрешено по регламенту, общеизвестно. Например, новую дорогу от Ростова до Таганрога грузовики разбили за два года.

В Волгоградской области до конца года на региональных дорогах появятся шесть автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Места постов определили с учетом специфики грузопотоков. Выбрали Третью Продольную магистраль, въезды на Волжскую ГЭС и мост через Волгу, а также трассы Волгоград - Сальск, Михайловка - Серафимович - Суровикино и Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино.

На постах можно автоматически взвешивать и измерять машины без их остановки. Техника способна определять скорость движения машины и фиксировать на фото.