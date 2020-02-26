За первый день на новые крымские поезда купили тысячу билетов

На поезда новых железнодорожных маршрутов, запускаемых в Крым и в обратном направлении с конца апреля за первые сутки продано около тысячи билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Наиболее востребованным из числа новых маршрутов оказался поезд Москва - Севастополь. А активнее всего железнодорожные билеты в Крым и обратно раскупали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Мурманска и Севастополя. При этом почти половину билетов (49 процентов) пассажиры приобрели через сервис сайта grandtrain.ru, 38 процентов - в железнодорожных кассах.

Напомним, накануне стартовали продажи билетов на новые поезда в Крым из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, а также из Москвы и Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Дата начала продаж определена не случайно: сейчас за два месяца до поездки пассажиры смогут купить билеты на поезда, следующие в Крым на майские праздники.

Сейчас в кассах, в мобильном приложении "ГСЭ билеты" и на сайте grandtrain.ru доступны билеты до середины мая 2020 года. Цена билетов зависит от расстояния, класса вагона и даты покупки. С 25 апреля на полуостров можно будет доехать без пересадок из Уфы, Челябинска, Волгограда, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда, Ярославля, Иваново, Ростова-на-Дону, Краснодара и других населенных пунктов.