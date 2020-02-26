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26.02.2020 19:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Индекс блина отрицательный

Любимое народное угощение в некоторых регионах Урала в этом году подешевело
Текст: Ольга Штейн (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 42(8096)
В Масленую неделю "РГ" посчитала, сильно ли блины ударят по карману жителей УрФО, решивших побаловать себя традиционным русским блюдом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За основу мы взяли следующий рецепт: 200 миллилитров воды, 300 миллилитров молока, 200 граммов муки, одно яйцо, 50 граммов сахара, 50 граммов подсолнечного масла, 10 граммов соли. Из такого количества ингредиентов получится 20 блинов. Расчеты построили на средних ценах на базовые продукты в городах Уральского округа, опубликованных Росстатом на январь 2020 года (стоимость воды не учитываем).

Итак, дороже всего масленичное угощение обойдется жителям Салехарда - в 58,08 рубля (2,9 рубля за блин). Чуть более экономичными оказались блины в Ханты-Мансийске - 46,08 рубля за стопку и 2,3 рубля за штуку. На третьем месте по дороговизне Тюмень: 44,21 и 2,21 рубля соответственно. Жителям Кургана порция обойдется в 37,42 рубля (1,87 рубля штука), следом идет Челябинск - 36,76 (1,84), а самые дешевые блины оказались в Екатеринбурге - 35,67 (1,78).

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Как выбрать продукты к Масленице

Разницу в стоимости дают основные компоненты, а точнее транспортная составляющая цены. Если в Екатеринбурге в январе нынешнего года килограмм сахара в среднем стоил 28,45 рубля, то в Салехарде - 60,41. Цена муки в Тюмени и Ханты-Мансийске превышает 40 рублей (против 34-х с копейками в аграрном Зауралье), а на далеком Ямале и вовсе стремится к 60 рублям. С молоком в регионах "тюменской матрешки" тоже не все гладко: в северных округах оно стоит от 70 до 93 рублей за литр, тогда как остальные регионы УрФО пьют цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2 процента за 50-60 рублей. Яйца ближе к Северу тоже превращаются в "золотые": если на Среднем и Южном Урале их покупают по 60 рублей за десяток, то в ХМАО и ЯНАО - за 79 и 87 рублей соответственно.

Кстати, у любителей блинов из Челябинска есть преимущество, которое пока не учла статистика: с 1 февраля на Южном Урале на 10-30 процентов снизили цены на продукты местного производства, среди которых мука, масло и молоко. С предложением уменьшить стоимость своих товаров к аграриям, пищевикам и торговым сетям обратился губернатор Алексей Теслер. Бизнес инициативу поддержал.

Впрочем, и в других городах цифры на ценниках покупателей не отпугивают. По словам представителей торговли, спрос на муку, яйца, молоко и масло во время Масленицы всегда возрастает, поэтому сети стараются предложить потребителям эти товары с привлекательными скидками.

Если же оперировать чисто финансовыми показателями, то Банк России отмечает замедление продовольственной инфляции и в качестве причин указывает большой урожай прошлого года и в целом рост производства в АПК, который опережал расширение спроса как со стороны рядовых покупателей, так и со стороны переработчиков сырья. Уральское ГУ Банка России тоже подсчитало годовой индекс стоимости блина - получилось, что за истекшие 12 месяцев в среднем по УрФО этот показатель уменьшился на 2,6 процента, в основном из-за снижения цен на сахар, яйца и подсолнечное масло.

Прямая речь

Рустэм Марданов, начальник Уральского Главного управления Банка России:

- Несмотря на разницу в ценах на продовольствие, темпы их роста во второй половине минувшего года устойчиво снижались во всех регионах УрФО. Исключение составляет ЯНАО, где ценовая динамика отличается от остальных территорий Уральского округа и России в целом и не превышает двух процентов в год - во многом из-за специфики северного завоза и действующих предельных торговых надбавок на товары первой необходимости.

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