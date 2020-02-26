На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

На всех скоростях

Увеличение скоростей в пассажирском сообщении - "железнодорожная" тенденция последних лет. Стали привычными скоростные "Сапсаны", "Ласточки" и "Стрижи". Обсуждаются перспективные проекты высокоскоростных магистралей. Ускоряются и грузоперевозки. Реализован проект с говорящим названием "Транссиб за семь суток". Через территорию России успешно идет ускоренный транзит грузов в контейнерах. А как же обычные грузовые поезда? С какими скоростями передвигаются они?

В пресс-службе Свердловской магистрали журналистам рассказали, что на железнодорожном транспорте есть несколько показателей, объединенных словом "скорость". Например, техническая скорость грузового поезда - это скорость его движения по перегону между двумя станциями. Зависит она от параметров железнодорожной инфраструктуры и характеристик локомотива. Самая простая и понятная аналогия - скорость автомобиля на трассе.

Участковая скорость (то есть скорость проследования какого-либо участка железной дороги) включает в себя дополнительно стоянки на промежуточных станциях. Например, чтобы пропустить пассажирские поезда.

Скорость маршрутная вместе с движением по перегонам и стоянками на промежуточных станциях учитывает время технических операций: смену локомотивов и локомотивных бригад, осмотр вагонов. По сути, это средняя скорость поезда от момента его формирования до расформирования. Оценивается она уже не в километрах в час, а в километрах в сутки.

Отправить груз с помощью нового сервиса грузоотправитель может практически с любой станции СвЖД

А вот для отправителей и получателей груза самый важный показатель - скорость доставки. Он учитывает не только движение груза, но и все типы простоев. Причем железнодорожники зачастую даже не имеют возможности повлиять на какие-то элементы этой транспортной цепочки. К примеру, вагоны могут долго проходить таможенное оформление, длительное время находиться в ожидании выгрузки.

Чтобы увеличить скорость доставки, работники РЖД разрабатывают и согласовывают с клиентами специальные расписания для грузовых поездов. Предлагают удобные ускоренные сервисы. Можно заказать и комплексное транспортно-логистическое обслуживание, включающее все этапы перевозки по принципу "от двери до двери".

"Ночной экспресс" для грузов

Свердловская железная дорога предложила клиентам новый сервис - "Ночной экспресс". Это ускоренная доставка грузов в составе регулярных ночных поездов. Расписание составлено так, чтобы поезда проходили маршрут ночью, когда инфраструктура наименее загружена. Как это работает?

Регулярные маршрутные поезда курсируют между Екатеринбургом, Тюменью, Нижним Тагилом, Пермью, Сургутом и Челябинском. Время в пути, в зависимости от направления, составляет от четырех до 14 часов. Днем "Ночные экспрессы" формируют из вагонов разных грузоотправителей, а к вечеру локомотив и свободный "слот" для пропуска уже наготове.

Отправить груз с помощью нового сервиса грузоотправитель может практически с любой станции СвЖД. Попробуем проследить это на конкретном примере. Предположим, предприятию необходимо оперативно отправить в Челябинск пять вагонов с продукцией. На станции погрузки (пусть это будет Ревда) клиент подает заявку на включение группы вагонов в состав "Ночного экспресса". Но через Ревду экспресс не ходит… Поэтому железнодорожники, приняв груз, обычным попутным поездом доставят его в точку старта "Ночного экспресса". В данном случае на станцию Екатеринбург-Сортировочный.

Далее. Ускоренные поезда в направлении Челябинска отправляются по вечерам несколько раз в неделю. По маршруту состав проследует в ночное время всего за семь часов. На подъездные пути грузополучателя вагоны поступят как раз к началу рабочей смены, что очень удобно с точки зрения технологического цикла. Предприятия могут точнее планировать и оптимизировать использование производственных и трудовых ресурсов.

"Ночной экспресс" удачно вписывается в существующую линейку транспортных продуктов холдинга. Среди клиентов - в первую очередь малый и средний бизнес, а также компании со сравнительно небольшими объемами грузов.

Схожая по технологии услуга "Грузовой экспресс" (когда вагоны разных грузоотправителей объединяются на опорной станции в технический маршрут и следуют до конечной точки без переформирования) уже много лет пользуется стабильным спросом.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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