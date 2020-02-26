По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, если еще несколько лет назад жителей промышленных городов больше волновали земельные вопросы и проблемы ЖКХ, то сейчас все чаще поднимают тему экологии. И это понятно: для человека нет ничего важнее его здоровья.

Трубная металлургическая компания (ТМК) - одна из тех, кто максимально открыт и старается говорить с людьми на одном языке. К примеру, 15-летнюю модернизацию Северского трубного завода (СТЗ), расположенного в Полевском, подробно освещали не только местные СМИ. По сути, одно из старейших металлургических производств Урала было перестроено практически полностью. Собственники потратили на реконструкцию свыше 1,1 миллиарда долларов, при этом значительную сумму - на обеспечение экологической безопасности.

Неожиданный финал "Сталкера"

Несколько лет назад на заводе заменили четыре мартеновских печи на дуговую электросталеплавильную печь с новой системой отведения и очистки газов, которая улавливает 99 процентов пылевых выбросов из горячего цеха. Непрерывный трубопрокатный стан, запущенный в 2014-м, также оснастили высокоэффективными системами газоочистки. Всего за время модернизации было ликвидировано 19 источников выбросов загрязняющих атмосферу веществ. В результате их удельные показатели снизились на две трети. К примеру, в прошлом году валовый выброс составил 3,7 тысячи тонн - 65 процентов разрешенного объема. Превышений не зарегистрировано ни в цехах, ни в жилых кварталах Полевского.

Вместе с обновлением основных производств шли и другие изменения. В частности, появился новый участок подготовки сырья, где металлолом режут пресс-ножницами. Раньше на этом месте находился огромный шлаковый отвал - почти 20 гектаров безжизненного пространства, готовая натура для фильма "Сталкер". Примечательно, что все отходы, накопившиеся за время существования мартена, а это более двух миллионов тонн, переработали уже к 2010 году.

- Еще пять лет назад на заводе ежегодно образовывалось более 400 тысяч тонн отходов производства, которые нужно было где-то размещать. В 2019-м их объем составил всего 10,6 тысячи тонн, то есть сократился почти в 40 раз. Мы серьезно оптимизировали систему управления, помогли в этом специалисты ТМК и изучение мирового опыта. Все, на что имеется спрос, переведено в побочную продукцию или материалы. Часть реализуется по ГОСТам, на остальные виды разработаны технические условия, все они зарегистрированы в региональном центре стандартизации и метрологии. Кроме того, мы добровольно прошли процедуру сертификации и получили экспертные заключения Роспотребнадзора на побочную продукцию, - рассказывает главный эколог СТЗ Вадим Озорнин.

Металлургический шлак приобретают дорожные строители, к тому же его можно использовать в виде антигололедной смеси. Обезвоженный осадок сточных вод, смешанный с опилом, неплох в качестве минерально-органического удобрения. Он подходит для рекультивации шламохранилищ, хвостохранилищ, карьеров и полигонов ТБО. В прошлом году выручка от продажи отходов производства составила 70 миллионов рублей.

Воду вернули в оборот

Немало сделал коллектив завода и для повышения качества питьевой воды в Полевском. СТЗ - не просто градообразующее предприятие, фактически он выполняет функции водоканала, обеспечивая город с населением 70 тысяч человек холодной водой, а его северную часть - еще и теплом и горячей водой, принимает и очищает бытовые и промышленные стоки. Благодаря внедрению современных технологий концентрация веществ в стоках с очистных СТЗ, как показывает мониторинг, по ряду ингредиентов ниже в несколько раз, чем в фоновых источниках.

Что касается забора воды на технологические нужды из реки Чусовой, то он сократился в четыре раза (с 12 тысяч кубов до 2,5 тысячи в сутки), объем стоков - вдвое. Для такого гиганта, как СТЗ, цифры более чем впечатляющие. Потребление удалось уменьшить за счет оборотных циклов. На них переведены все технологические процессы, требующие охлаждения оборудования. Сегодня коэффициент оборотного водоснабжения на предприятии - 98,5 процента. Действует 17 комплексов водоподготовки и очистки, причем десять введены за время реконструкции.

За время модернизации на Северском трубном заводе ликвидировано 19 источников выбросов загрязняющих атмосферу веществ

Особая гордость металлургов - блок очистных для нового трубопрокатного стана. Проект реализован в рамках соглашения, заключенного в Год экологии между ТМК, правительством Свердловской области, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов РФ. В очистных сооружениях применяются уникальные технологии упаривания стоков и "нулевого сброса": соли, выпадающие в осадок, утилизируются, а конденсатом подпитывают оборотные системы. Уменьшив нагрузку на Чусовую, трубники сделали доброе дело не только для Полевского, но и для Екатеринбурга, снизив потребность среднеуральской столицы в перекачке воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области.

Когда окалина в цене

Тем же принципам рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной экологии в регионе следует другое предприятие ТМК - Синарский трубный завод, расположенный в Каменске-Уральском. Как подчеркнула начальник службы экологии СинТЗ Яна Зырянова, на заводе много внимания уделяют утилизации и обезвреживанию замасленных отходов производства: окалины, смазочно-охлаждающих жидкостей, технологических масел. Выполняют эту работу на очистных сооружениях в энергоцехе.

Окалина - неизменная спутница металлургии. Она образуется при взаимодействии кислорода с раскаленным металлом. Чтобы ее направить на дальнейшее применение, необходимо произвести очистку от масел. Для этого раствор окалины в воде прогоняют через центрифуги и отделяют жидкие фракции от твердого осадка. Переработка замасленных шламов производится по аналогичной технологии, причем в ход идут и твердые, и жидкие вещества.

В 2019 году на СинТЗ очистили от масел почти 2000 тонн окалины. Помимо того что в итоге значительно улучшается экологическая обстановка вокруг предприятия, заметен и неплохой экономический эффект.

Правильная утилизация смазочно-охлаждающих жидкостей - еще одно обязательное требование всех "зеленых" движений. На СинТЗ их обезвреживают двумя способами: либо сжигают эмульсию в специальной газовой печи, либо разрушают с помощью флотационной установки. Когда в водно-масляный раствор добавляют реагент, он распадается на частицы: более легкие масляные скапливаются на поверхности, а тяжелые оседают на дно. Вода, очищенная от нефтепродуктов, возвращается в оборот. В прошлом году оборудование реконструировали, кроме того, применили новые реагенты, за счет чего смогли отказаться от подогрева эмульсии и повысить качество утилизации. Сейчас перед энергоцехом стоит новая задача - увеличить производительность установки разложения вдвое - до 500-600 литров в час.

В 2019 году благодаря усилиям заводчан переработано почти 6600 тонн смазочно-охлаждающих жидкостей - их обезвредили и пустили в дело. А еще переработали почти 136 тонн индустриальных масел, которые используются почти во всех подразделениях завода, накапливаются в отстойниках очистных сооружений и резервуарах насосной станции. На участке регенерации смеси сначала нагревают в емкостях, затем охлаждают и какое-то время выдерживают. Отстоявшаяся вода периодически сливается и через очистку возвращается в оборотный цикл, а масла поступают на реализацию.

- Наша цель - максимально перерабатывать отходы основного производства, снижая воздействие на окружающую среду и получая продукт для повторного использования, - подчеркивает начальник энергоцеха СинТЗ Сергей Чижов.

Кстати

Формирование высокой экологической культуры - один из приоритетов работы всех предприятий, входящих в ТМК. В многоступенчатую систему обучения, разработанную в компании, вовлечен не только штатный персонал, но и ученики подшефных школ и колледжей. К примеру, в Полевском сотрудники СТЗ проводят "живые" уроки, на которых в том числе рассказывают, как с помощью передовых технологий сохранять природный баланс. Кроме того, ребята могут попробовать себя в роли лаборантов и провести исследования в центре аналитического контроля экологической службы завода. Благодаря этой работе формируется экологическая грамотность у подрастающего поколения - будущих работников завода.