По данным Банка России на 1 января 2020 года, жители Челябинской области держат на банковских вкладах 461 миллиард рублей. За год цифра увеличилась на 9,4 процента. Держать свои кровные большинство предпочитает в рублях (414,5 миллиарда).

Любопытно, что объем денег на депозитах индивидуальных предпринимателей увеличился до 13,3 миллиарда рублей и темпы роста оказались даже выше, чем у населения - 15,6 процента. А вот счета юридических лиц, наоборот, "похудели" на 5,5 процента, до 92,6 миллиарда.

Примечательно, что сбережения граждан демонстрируют положительную динамику, несмотря на снижение ставок: люди продолжают видеть в депозитах удобный инструмент накопления. "Недостача" на счетах фирм объясняется рыночной волатильностью и быстрой оборачиваемостью ресурсов предприятий.

- Юрлица и ИП, в отличие от населения, размещая средства в банке, как правило, не преследуют цели накопления денег, - отмечает управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.