По данным компании NeoAnalytics, объем рынка детского питания в нашей стране составляет около 293 миллиардов рублей. Доля молочников - 24 процента. Помимо собственно молока, кефира и творога для ребятишек выпускают молочные коктейли, йогурты, ряженку, простоквашу, а также кисломолочные лечебно-профилактические продукты типа ацидофилина, бифилина и т.п. Насколько перспективно изготавливать нишевые товары в промышленных масштабах, попыталась выяснить "РГ".

Обогащенную полезными бактериями молочную продукцию, как и 20 лет назад, разливают в стеклянные бутылочки, а не в привычные тетрапаки. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сарафанное радио доведет

В самом центре Екатеринбурга уже 29 лет работает необычное по нынешним временам предприятие. Несмотря на то что технологии несколько старомодны, а тара - стеклянные бутылочки, которые нужно брать под залог, у его продукции есть свои потребители. Вообще-то мамы с младенцами протоптали дорогу к этому зданию еще с 1950-х, когда здесь открылась первая в городе молочная кухня. Сегодня к напиткам с бифидобактериями проявляют интерес косметологические и онкологические клиники. Также распространение идет через сеть муниципальных аптек.

- Вся продукция является сквашенной, с большим содержанием бифидо- и лактобактерий, молочнокислых стрептококков, - рассказывает врач-диетолог предприятия Татьяна Курагина. - Основа - адаптированная смесь или натуральное молоко, без консервантов, стабилизаторов. Главные потребители - малыши первого года жизни, которым наша продукция нужна для лечения дисбактериоза и первого прикорма, а также часто болеющие ребята постарше. Но пить ее могут и старики, и онкобольные после химиотерапии, и вообще пациенты любого возраста после операций или курса антибиотиков.

По словам доктора, лечебную "молочку" не сравнить по эффективности с любым аптечным препаратом, потому что здесь лакто- и бифидобактерии находятся в активной фазе. Плюс высокая концентрация: в 200-граммовой бутылочке их столько же, сколько в 10-литровом ведре кефира-бифидок. Человек, регулярно употребляя живые бактерии, заселяет кишечник дружественной микрофлорой и повышает свой иммунитет.

Мини-производство в Екатеринбурге занимает всего 400 квадратных метров и предельно простое. Сначала молоко, поступающее из агрохозяйств, подвергают вторичной термообработке при 100-120 градусах. Дальше оно охлаждается до температуры заквашивания. Технолог вносит штаммы - начинается процесс, который длится несколько часов. Готовая продукция разливается в простерилизованные бутылки и отправляется в холодильник. В штате - всего 14 человек, две бригады работают посменно, включая выходные, ведь выращивание бактерий нельзя остановить.

Хлопоты на грани рентабельности

Лечебные свойства продукции - и преимущество, и большая проблема. С одной стороны, у тебя нет конкурентов: все молокозаводы в Свердловской области изготавливают детское питание на основе молока, со смесью не работают - хлопотно и невыгодно. Бифилин - товар капризный, срок годности - всего трое суток. С другой стороны, себестоимость у него высокая, поскольку партии небольшие, сегодня предприятие работает на грани рентабельности - около пяти процентов.

- Производство открылось в 1990 году по инициативе горсовета: поставили задачу выпускать именно целебное питание и поставлять его в больницы, дома малютки, детдома. Постепенно все это ушло, начались рыночные отношения. Последние три года объемы реализации снижаются, - сетует директор предприятия Григорий Косарев. - Факторов много, один из существенных - снижение платежеспособности населения. Второй - появилось много крупных производителей детского питания с внушительными затратами на рекламу. Третий - фактор цены: сегодня стать поставщиком детских клинических больниц можно, лишь выиграв торги. Причем автономные учреждения еще могут себе позволить самостоятельно закупать лечебное питание, а вот у бюджетных такой статьи нет. Потому что это не лекарство.

Предприниматель из Челябинска хотел открыть аналогичный цех у себя в городе. Но, когда узнал список санитарных требований и доходы, от идеи отказался

Тем не менее муниципалитет не собирается продавать этот актив, хотя и реорганизовал его из МУПа в ООО два года назад.

- Молочных кухонь уже нигде не осталось, а таких предприятий - единицы по всей стране. Продукция, пусть и в небольших объемах, в городе востребована. Значит, наша задача - сохранить производство. Вместе пытаемся найти новые каналы сбыта. Если спрос превысит предложение и для развития понадобятся дополнительные площади, новое оборудование, мы готовы рассматривать вложения в основные средства, но для этого экономика должна быть другая, - отмечает Игорь Сутягин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам организации управления.

У потребителей позиция однозначная: продукт полезный, нужный, а вот сервис пора менять. "Иногда можно потерять очень много времени, бывают большие очереди, - пишут люди в интернет-отзывах. - Сначала сдаешь тару, берешь бирку, далее в кассу и только потом получаешь товар. Эта система явно "кричит": "Оптимизируйте меня!" "Сайт не обновляется, группы в соцсетях нет, чтобы узнать стоимость доставки, нужно звонить курьеру напрямую".

Кухня микробиологов

Попытки повторить технологию в других городах УрФО пока безрезультатны. Так, к Григорию Косареву обращался предприниматель из Челябинска, который хотел открыть аналогичный цех у себя в городе. Но, когда узнал список санитарных требований и доходы, от идеи отказался.

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) тоже затруднились сказать, сколько в России предприятий, выпускающих лечебное и функциональное кисломолочное питание. Поиск в Интернете показал, что ближайший к Екатеринбургу "конкурент" находится в Новосибирске. У истоков компании стояли сотрудники научного центра вирусологии и биотехнологии. Начинали они тоже в 1990-е на базе молочной кухни, но постепенно вышли на поточное производство. Впрочем, новосибирцы всячески подчеркивают, что они не пищевое предприятие, а инновационное микробиологическое, резидент технопарка, работающий по стандартам фармпромышленности. На обычном молокозаводе бифилин не разлить, нет специфического бескислородного оборудования, да и не является он доминирующим в ассортименте.

Несмотря на то что сибиряки по денежным оборотам опережают екатеринбуржцев в десять раз, при развитии бизнеса им тоже приходится сталкиваться с препятствиями. В частности, недавно тюменское УФАС возбудило против них дело за картельный сговор с областным департаментом образования. Речь идет о продаже в детские сады в 2016-2018 годах продукта с бифидобактериями. Лечебные свойства антимонопольщики не оценивали. Нарушение усмотрели в том, что все закупки проводились у единственного поставщика. Более того, посредник (тюменская фирма) накручивал на цену производителя свою маржу. При стоимости литра три тысячи рублей за несколько лет детские сады заплатили более 36 миллионов. Теперь на посредника наложен штраф - около 700 тысяч рублей. Чиновников привлекут к административной ответственности.

Похоже, господдержка пока остается недостижимой мечтой для этого вида бизнеса. И он не может надеяться на субсидии на строительство мощностей в размере 20 процентов от понесенных затрат, как заводы по выпуску молочных детских смесей. Нет компенсации - можно поддержать хотя бы госзаказом, считают предприниматели. Кроме того, они надеются на помощь властей в дотировании потребителей и реализации просветительских программ: чтобы как можно больше людей узнало о пользе лечебно-функционального питания.

То, что госзакупки - серьезный резерв для развития нишевых продуктов, подтверждает статистика. По данным Headway Company, которая промониторила тендеры с 2016-го по 2019-й, в прошлом году объем торгов по группе "Лечебное питание" достиг 6,8 миллиарда рублей. В целом этот рынок демонстрирует уверенный рост на протяжении последних трех лет. В частности, закупки сухих молочных смесей выросли на 14 процентов, а питание для детей с проблемами пищеварения (гипоаллергенное, антирефлюксное, низколактозное и т.п.) - на 25.

- Сегодня рынок детского лечебного питания и функционального питания для взрослых крайне ограничен. Есть несколько точечных проектов, но о системном промышленном производстве речи не идет. Для этого необходимы большие стартовые инвестиции, в отрасли пока что отсутствует налаженная дистрибуция и опыт в производстве, нет специалистов R&D высокого уровня, - комментируют ситуацию в Союзмолоко. - Тем не менее за функциональным питанием - будущее. И для таких продуктов имеется сырьевая база.