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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Нарушая границы

Тюмень первой в России примет выставку "Антигравитация"
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Неделя - Урал № 41(8095)
В Российском культурном центре в Тель-Авиве открылась не совсем обычная художественная выставка "Антигравитация". В этом году с ней познакомятся жители некоторых российских городов. Первые в списке Тюмень, Санкт-Петербург, Москва. Сибирский город выбран стартовым, поскольку ему отдал практически всю свою жизнь один из организаторов выставки промышленный архитектор Лев Почерк.
Архитектор Лев Почерк мечтает поместить монумент на "магнитную" подушку. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Архитектор Лев Почерк мечтает поместить монумент на "магнитную" подушку. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Архитектор Лев Почерк мечтает поместить монумент на "магнитную" подушку. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Он, выпускник Свердловского архитектурного института, работал в проектных организациях, долгое время преподавал в нефтегазовом университете "дизайн среды". В Израиль переехал сравнительно недавно, чтобы быть ближе к семье сына. Неуемная творческая натура не позволяет ему "засиживаться", пребывать в спокойствии. Лев очень обрадовался знакомству с организаторами благотворительной ассоциации художников "Искусство без границ", поскольку целевая формулировка в ее названии отвечает его личным принципам. В первую очередь именно искусство, по мнению зодчего, способствует сближению стран и народов, отторгая фанатизм, нетерпимость, враждебность, агрессию. Таким образом и родился совместный проект "Антигравитация". По выражению председателя ассоциации Эллы Розенберг, художники преодолевают притяжение планеты на крыльях своей фантазии.

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Сам Лев Почерк замыслил воплотить смелую идею - поднять над домами древнего города сконструированный им, пока на бумаге, монумент "10 заповедей Священного Писания". Он должен как бы парить. Идея реализуема. Скажем, технология магнитной левитации позволяет без труда передвигать по воздуху груз гигантской массы. По словам Почерка, известный питерский ученый Юрий Антонов считает, что изготовить действующий макет "летающего монумента" не составит особого труда. Не исключено, к открытию выставки в Северной столице это сделать удастся.

Художники преодолевают притяжение планеты на крыльях своей фантазии

В Тель-Авиве представлены около 30 авторов, преимущественно выходцев из СССР и РФ. Есть и живущие за пределами Израиля. К примеру, Матти Сирвио из Финляндии, наши соотечественницы живописец Екатерина Белухина, писатель и философ Вероника Ирина-Коган. В последующем россиян станет больше. "Антигравитация" - пространство вне рамок: в него вошли и кинематографист, и телевизионщик, и изобретатель.

- Искусство само по себе не знает границ, оно синтезирует в том числе и науку, и технику, - утверждает Лев.

Фото: РИА Новости
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В данном ракурсе показательно место для выставки в Тюмени - областной драмтеатр. На афишах он именует себя большим, поскольку ему нет равных в стране по площадям. Значительная их часть с 2008 года используется для экспозиций, и по размаху выставочной деятельности с этим театром никакой другой не сравнится. В год проходит в среднем около 40 выставок. Ни жанровых, ни тематических, ни территориальных границ здесь не признают. В "Большом ТДТ" размещали работы мастеров из Японии, Германии, Франции, из многих далеких от Тюмени регионов. Живопись, графика, карикатура, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство Урала и Сибири, театральные декорации и куклы, история и краеведение. Персональные выставки мэтров и выставки-открытия молодых талантов, о которых еще мало кто знает, выставки-возвращения забытых имен. Выставки международные и всероссийские.

Все эти годы выставочная жизнь театра кипит благодаря неутомимой Надежде Васьковой, она в прошлом директор Тюменского музея изобразительных искусств.

- Что ж, весной ждем "Антигравитацию". Мы готовы летать над землей, - улыбается Надежда.

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