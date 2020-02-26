Уральцам пообещали цифрового двойника для оказания медпомощи

Министерство здравоохранения Свердловской области предложило правительству региона улучшить качество госуслуг в медицине, создав цифрового двойника для пациентов.

Он будет находиться на электронной платформе, куда граждане смогут бесплатно подключиться по онлайн-подписке, установив приложение.

Этот проект представали сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития экономики.

- Скорость является главным фактором для пациентов, они хотят получать услугу быстро и более технологичным способом. Поэтому мы хотим сделать единую цифровую медицинскую платформу, чтобы человек без привязки к месту жительства мог связаться с врачом, - говорит замминистра здравоохранения Екатерина Есина.

Система будет распределять потоки людей к свободному доктору или в клиники, где, к примеру, есть нужное оборудование для исследования, и предоставлять спектр всех необходимых медуслуг. На этой же платформе хотят создать цифрового двойника для каждого уральца, в котором будет собраны его истории болезни. Благодаря такой аналитической базе данных врач сможет выбрать более эффективные методы лечения.

По статистике, уже около 80 процентов врачей пользуются смартфонами в своей медицинской деятельности. Новый сервис, по мнению министерства, не только облегчит процесс работы, но и сэкономит время. Кроме того, в него планируют включить телемедицину - консультации экспертов на расстоянии.

Вместо записи от руки врач сможет занести информацию о диагнозе в базу через голосовой сервис, а также отслеживать состояние пациента и грамотно им управлять. А чтобы получить справку, человеку не придется стоять в очередях, ведь она будет уже "в кармане" - в приложении телефона.