Новости

Число заболевших коронавирусом достигло 81 тысячи человек 15:47
На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти 15:43
В Петербурге завели дело после наезда машины на пешеходов 15:42
В Аргентине найдены двухтонные окаменелые панцири глиптодонтов 15:42
Ульяновский СК опубликовал видео с места нападения на учительницу 15:42
Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку 15:35
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков 15:33
Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто 15:32
Колокольцев назвал приоритетом борьбу за чистоту рядов 15:29
В Минпросвещения оценили идею о штрафах за оскорбление учителя 15:26
"Астрономия Птолемея": В Дагестане найдена редкая рукопись на арабском 15:26
Стало известно, в каких городах страны упал спрос на комнаты 15:22
В Крыму оценили объявленную Зеленским национальную идею Украины 15:19
Эвакуированный в Москве "Бэтмобиль" оказался слишком широким 15:05
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" 15:02
Уральцам пообещали цифрового двойника для оказания медпомощи 15:00
Hubble обнаружил "отпечатки пальцев" в глубоком космосе 15:00
Власти сообщили о состоянии пострадавших на заводе в Ижевске 14:57
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону 14:53
В Греции зафиксирован первый случай коронавируса 14:51
Путин потребовал от МВД жесткой реакции на факты произвола полицейских 14:49
В Антарктиде обнаружили новый остров 14:42
В краснодарском спортзале обнаружили тело молодого человека 14:40
Найдены орудия древних людей, переживших извержение супервулкана 14:35
В Москве объявили "желтый" уровень опасности 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральцам пообещали цифрового двойника для оказания медпомощи

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство здравоохранения Свердловской области предложило правительству региона улучшить качество госуслуг в медицине, создав цифрового двойника для пациентов.

Он будет находиться на электронной платформе, куда граждане смогут бесплатно подключиться по онлайн-подписке, установив приложение.

Этот проект представали сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития экономики.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Новосибирские ученые разработали медицинские маски, убивающие вирусы

- Скорость является главным фактором для пациентов, они хотят получать услугу быстро и более технологичным способом. Поэтому мы хотим сделать единую цифровую медицинскую платформу, чтобы человек без привязки к месту жительства мог связаться с врачом, - говорит замминистра здравоохранения Екатерина Есина.

Система будет распределять потоки людей к свободному доктору или в клиники, где, к примеру, есть нужное оборудование для исследования, и предоставлять спектр всех необходимых медуслуг. На этой же платформе хотят создать цифрового двойника для каждого уральца, в котором будет собраны его истории болезни. Благодаря такой аналитической базе данных врач сможет выбрать более эффективные методы лечения.

По статистике, уже около 80 процентов врачей пользуются смартфонами в своей медицинской деятельности. Новый сервис, по мнению министерства, не только облегчит процесс работы, но и сэкономит время. Кроме того, в него планируют включить телемедицину - консультации экспертов на расстоянии.

Вместо записи от руки врач сможет занести информацию о диагнозе в базу через голосовой сервис, а также отслеживать состояние пациента и грамотно им управлять. А чтобы получить справку, человеку не придется стоять в очередях, ведь она будет уже "в кармане" - в приложении телефона.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи