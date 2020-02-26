Имена 254 земляков - участников Великой Отечественной войны нанесут на памятные плиты у Вечного огня в городе Полевском. О судьбе сотен фронтовиков уральцы узнали благодаря кропотливой работе над книгой памяти ветерана труда и почетного металлурга РФ Юрия Царева. Он вернул из небытия, считай, батальон полевчан, не числившихся в официальных списках погибших.

Всю информацию из архива Юрий Царев заносил в амбарную книгу. Их набралось с десяток. Фото: Светлана Добрынина/РГ

- Великая Отечественная - не просто героический этап в истории страны, это наша генетическая память, определяющая связь поколений. И всех павших за Родину мы должны знать и вспоминать поименно, - считает Юрий Федорович.

Полевчанин так и назвал свой труд - "Вспомним всех поименно...".

В списках не значился

Идея книги с подробным описанием того, где воевали и как погибли земляки, возникла у Царева после знаменательного для всей его семьи события. В 2013 году после многолетних поисков обнаружили место захоронения отца жены Юрия Федоровича - старшего сержанта Александра Екимова. У родных сохранилась похоронка, где было сказано: Екимов погиб в 45-м, освобождая польский город Вольфсдорф. Но, оказалось, после войны советское воинское захоронение перенесли в другой город, и в официальных списках бойца с такой фамилией не значилось. Рассказ о подвигах полного кавалера ордена Красной Звезды Юрий Царев отправил в польский Красный Крест. Спустя полгода пришел ответ: советский солдат Александр Екимов похоронен близ города Бранево. Семья съездила в Польшу, где их очень душевно приняли. На братском кладбище установили мемориальную табличку с именем героя.

Вернувшись на Урал, Юрий Царев решил сделать все возможное, чтобы увековечить память каждого солдата хотя бы с малой родины. Сейчас Юрий Федорович, держа в руках видный, увесистый (в прямом смысле - больше двух килограммов) том, признается: даже оторопь берет, сколько сил вложено. Пять лет "врукопашную" - термин Царева - он добывал информацию о судьбах тысяч людей. В его книге описан фронтовой путь 3538 полевчан. Краткие сведения о многих уже попали в официальное издание - Книгу памяти Свердловской области, выпущенную в 1995 году. Но даже их он перепроверял, чтобы не ошибиться ни в букве, ни в цифре.

- Только историческая правда, никаких фантазий, - подчеркивает Царев.

Многие документы в архивах хрупкие, едва не рассыпаются. Даже то, что напечатано, порой сложно разобрать, а если написано от руки - голову сломаешь. В Госархив региона, расположенный в Екатеринбурге, пенсионер пять лет ездил как на работу: по шесть часов с карандашом и лупой в руках.

- Инструмент простенький - лупа с увеличением в 6,5. Но главная хитрость - ластик: слюнявить страницы нельзя, а стирательная резинка помогала листы переворачивать, - поведал о нюансах поисковой работы Юрий Федорович. - И всегда под рукой амбарная книга, в которую заносил информацию.

Таких томов набралось с десяток. Порой над одной буквой в фамилии приходилось днями ломать голову, поднимать сразу несколько документов, чтобы понять, о том ли человеке идет речь. Огрехи в официальных отчетах были. Например, Царев обнаружил похоронку на Героя Советского Союза Николая Кологойду, а точно известно: фронтовик после победы вернулся домой живым!

- Читаю: "Находясь на фронте в боях за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, Николай Кологойда убит 1 октября 43 года. Похоронен на кладбище на правом берегу реки Днепр у деревни Крещатик". Там же помечено: извещение является документом для возбуждения ходатайства о пособии семьи погибшего, - показывает мне фото находки Юрий Царев: звание Героя Советского Союза Кологойда получил за бой у Крещатика. Вот его наградной лист с описанием подвига в бою с дивизией СС "Великая Германия", где полевчанин уничтожил более 200 фашистов.

- В наградном листе четко написано - "убит". А потом перечеркнуто и едва читаемо карандашом исправлено - "жив". Я думаю, об этом факте никто не знает, - признается ветеран, явно чувствуя себя первооткрывателем.

Безвозвратные потери

За годы работы над книгой Юрий Федорович фактически прожил тысячи жизней. Открываю страницу наугад - фрагмент наградного листа (орден Отечественной войны II степени) Михаила Захаровича Ощепкова: "В бою за Пустельники 18 июля 1944 года огнем минометного расчета уничтожено 2 станковых пулемета, 3 ручных пулемета, 4 гранатомета, отражены три контратаки немецкой пехоты..."

Каждый день Юрий Царев "ходил в атаку", был "смертельно ранен" или "попадал в окружение". После первого года работы Юрий Федорович уже мог предсказать судьбу земляка, только увидев название соединения, куда его направили. Так, в августе 41-го на Урале формировалась 365-я мотострелковая дивизия, получившая боевое крещение 6 декабря в битве под Москвой. После ожесточенных столкновений с врагом от дивизии осталась половина, ее включили в состав 29-й армии, которую бросили под Ржев. Это сражение историки позже окрестили "мясорубкой". О павших там красноармейцах до сих пор мало официальной информации: руководство армии не подало ни одного рапорта о погибших. А в военных документах появился термин "безвозвратные потери".

Царев признался, что позволил себе небольшую вольность: в данных о бойцах, призванных в 365-ю дивизию и пропавших без вести, добавил историю битвы под Ржевом.

- И тем не менее для себя я развенчал миф, что с документацией на войне был бардак. Ничего подобного. Родственникам старались своевременно передавать информацию о погибших, чтобы жены или матери могли оформить пособие, - говорит краевед. - Тагильский военком даже орден Красной Звезды получил за хорошую организацию работы. Видел я и приказы о наказании тех, кто не обеспечил учет сведений.

Юрий Федорович встречал в архиве и документы о "теневой стороне" фронтовых лет. К примеру, несколько приказов о расстреле за отказ призывника идти на фронт. Но эти свидетельства оставил за рамками своей книги.

Дорожная карта

Царев уверен: его труд не алфавитный "поминальник", а дорожная карта для тех, кто хочет знать историю:

- Даже если напротив фамилии скромная информация, это не точка. По сути, в руках у читателя ниточка: раскручивая клубок, он узнает более подробно о боевом пути близкого человека. Указал адреса и сайты, дал расшифровки воинских подразделений.

Изучая архивы, ветеран помог нескольким землякам найти могилы погибших родственников. Один из них - Геннадий Кузьминых - съездил на место последнего боя воина и привез домой капсулу с землей.

- На презентации книги горожане со слезами на глазах благодарили Юрия Федоровича за огромную работу и уважение к памяти земляков. Редко встретишь труд, выполненный с такой душой, - говорит Ольга Воронова, технический директор издательства, напечатавшего "Вспомним всех поименно...".

Впечатляет и бескорыстие, ведь монументальный, отлично иллюстрированный том издан исключительно на средства семьи Царевых - родителей и детей. Прибыли они, естественно, не ждут. Главное - чтобы до людей дошло. Администрация Полевского дала слово, что памятное издание попадет как минимум в школы и библиотеки города.

О герое неизвестной войны

В Челябинске издана книга, посвященная южноуральцу Виктору Кожевникову, погибшему в самом начале войны, которая тогда называлась "вводом ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан". Как отметил на презентации ее автор Владимир Образцов, это дань памяти земляков, сослуживцев, родных и близких человеку, который пожертвовал собой, спасая попавших в засаду однополчан. В книгу вошли их воспоминания, которые собирали более десяти лет.

Виктор Кожевников родился и вырос в Верхнеуральском районе Челябинской области, с детства мечтал стать военным и даже готовился к поступлению в суворовское училище, но из-за травмы, полученной мальчишкой при падении с велосипеда, не прошел по зрению. Однако руки не опустил, начал углубленно изучать математику и физику, с отличием окончил школу, а затем тюменское высшее инженерно-военное училище.

На фотографии из книги "Жаркий ветер Афгана" - 20-летний курсант, с улыбкой выполняющий упражнение на турнике. Среди офицеров Виктор отличался не только физической подготовкой, но и характером. После выпуска из училища попросил направить его на границу с Афганистаном. По словам сестры героя Натальи, незадолго до отъезда к месту службы Виктор женился, но из девяти месяцев, которые было суждено прожить молодой семье, шесть он провел в командировках.

Во время выполнения одного из боевых заданий отделение Виктора Кожевникова попало в засаду. Противник открыл огонь по их вертолетам, часть солдат и офицеров погибли, другие пропали без вести. Виктор не стал возвращаться без однополчан, отправился на их поиски и погиб в рукопашной схватке. Его нашли только через два дня.

- Книгу я посвятил всем неизвестным героям той войны. Прошло много лет, и каждый раз, посещая кладбище в Верхнеуральске, я прихожу на могилу к Виктору и преклоняю голову перед этим простым, отзывчивым и мужественным человеком, - рассказал Владимир Образцов.