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26.02.2020 09:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разыскивается "Рожденная побеждать"

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя - Урал № 41(8095)
В Челябинске началась подготовка к конкурсу красоты на колясках "Рожденная побеждать" для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы ищут участниц, способных продемонстрировать на сцене свой талант в самых разных жанрах. Это могут быть стихи, проза, живопись, графика, вокал, исполнительское мастерство, игры на музыкальных инструментах, фотография и многое другое. Главное - упорство, оптимизм и желание победить. Проект дарит безграничные возможности для проявления таланта и красоты вне зависимости от ограничений здоровья, поэтому его девиз "Красота не имеет границ!".

- На подготовительном этапе девушки занимаются с режиссером, хореографами, постановщиками, на сцене они демонстрируют свои видеовизитки, результаты фотосессий, творческие номера. Особое внимание конкурсантки уделяют коллективному хореографическому номеру и красочному дефиле на колясках, - пояснили организаторы. - Кроме того, в финальном шоу проекта зрителей традиционно ожидает насыщенная концертная программа.

Фото: iStock
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В этом году "Рожденная побеждать" пройдет в Челябинске уже в четвертый раз. В прошлом году он вышел на международный уровень, приняв конкурсанток из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Армении. Впервые прозвучал и гимн конкурса, "сотканный" из жизненных кредо и философии участниц.

В 2020-м планируется пригласить участниц из стран-членов ШОС и БРИКС. Поэтому организаторы заранее разыскивают активную и талантливую жительницу Южного Урала, способную достойно представить в конкурсе регион.

В финале примут участие только 12 девушек, прошедших отбор.

На заметку

Заявки на участие в конкурсе вместе с фотографией, ссылкой на страницу в социальной сети, автобиографией и описанием своих дарований присылайте на электронную почту born.to.win.reg@gmail.com, предварительно заполнив анкету в группе проекта https://vk.com/r.p174.

Дополнительная информация на сайте рожденнаяпобеждать.рф.

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