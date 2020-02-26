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26.02.2020 19:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Стартаперы предложили девелоперам умные сервисы
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 42(8096)
Каждый хочет быть уверен, что злодей не вломится в квартиру, а машину не угонят со двора. По мнению начинающих предпринимателей, скоро этой проблемы не будет - ее решат "умные" технологии. Уральские стартаперы-инноваторы готовы предложить такие решения крупным застройщикам и девелоперам.

- Корпорации стремятся к модернизации, внедрению новых технологий и повышению конкурентоспособности, поэтому наша задача - создать площадку для их взаимодействия со стартапами и выхода на открытый рынок инноваций, - поясняет Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, организовавшего встречу.

Фото: iStock
Где наиболее активно и успешно в России применяется интернет вещей

Эксперты отмечают: спрос на "цифру" растет, но не все готовы ее покупать. Например, активно обсуждаемые BIM-технологии в строительстве позволяют максимально повысить точность проектирования, но они все еще широко не используются. В первую очередь потому что недешевы.

- Проекты "Интернета вещей" зачастую предполагают закрытую экосистему, то есть для установки пары датчиков нужно строить целую инфраструктуру. Мы предлагаем альтернативу - открытую защищенную сеть, с помощью которой и бизнес, и жители могут внедрить свои решения: скажем, следить за автомобилем или домашним питомцем, - предлагает директор по развитию екатеринбургской компании Даниил Хрусталев.

В базах нет ничего, кроме имен клиентов. А девелоперам бы хотелось, чтобы кто-то составил портрет потребителя

По его словам, созданное уральцами техническое решение легко интегрируется в любую систему и имеет конкурентные преимущества благодаря низким затратам. Так, сеть принесла фирмам до 800 тысяч рублей выручки при стоимости подключения около десяти тысяч.

"Умный" район, который стартаперы в красках описывают на встрече девелоперам, подразумевает не только мониторинг объектов. Это и места для отдыха в жилом комплексе, и проекты, улучшающие экологию района, допустим, создание станций проката микротранспорта, установка контейнеров для ненужных вещей, отправляемых затем на переработку, внедрение "зеленых" IT-решений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
IT-компании Урала презентовали свои продукты для "умных городов"

- Девелопер - не только продавец, но и футуролог, потому что должен предвидеть потребности людей на годы вперед. У нас огромная база клиентов, но ничего, кроме их имен, мы, по сути, не знаем. Нам бы хотелось, чтобы кто-то составил портрет потребителя, - формулирует запрос корпораций Надежда Абакумова, замдиректора по девелопменту крупного екатеринбургского застройщика.

Заказчики, в частности, ждут проекты, которые позволят оцифровать и упростить процесс заселения квартир, заключения сделок и т.д. Автор одного из стартапов Артем Глухих, например, предлагает вместо стояния в очередях записаться на приемку квартиры онлайн и следить за ее статусом в мобильном приложении. По его словам, за две недели команде проекта удалось сдать таким образом 326 квартир, что значительно сэкономило материальные и временные издержки участников.

Кстати

Помимо электронных ключей и системы доступа в помещение с технологией распознавания лиц большим спросом у бизнеса пользуются проекты по взысканию долгов за коммунальные услуги.

- Ресурсоснабжающие организации передают нам информацию о долгах, наша система ее анализирует и затем направляет в Росреестр, где устанавливают собственников. На основании этих данных формируется заявление в суд в электронном виде. Всего за прошлый год сервис обработал порядка 20 тысяч дел, из них семь тысяч - по Свердловской области, - рассказывает гендиректор предприятия Виктор Авдеев.

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