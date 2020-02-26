Новости

В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов 21:34
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран 21:33
В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов 21:12
Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах" 20:57
"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом 20:37
Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности 20:31
В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье 20:27
Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума 20:19
В Шереметьево экстренно сел самолет Москва - Пермь 20:05
Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии 19:50
В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь 19:28
Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию 19:27
В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста 19:19
В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива 19:08
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство 19:01
Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины 18:57
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 21:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов

Текст: Любовь Проценко

В ближайшую в пятницу в Тюмени пройдет Второй форум малых городов и исторических поселений. Межведомственная комиссия по проведению этого конкурса, заседание которой сегодня провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, уже определила победителей.

- Уровень проектов очень высокий, профессиональный, - оценил по итогам рассмотрения проектов конкурсантов вице-премьер. - А главное, растет интерес регионов к конкурсу, чувствуется, что они готовы бороться за победу.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

Конкурс хорош, по мнению Хуснуллина, еще и тем, что касается огромной части россиян. Ведь в нем могут принимать участие жители всех городов с населением до 100 тысяч человек, а таких у нас в стране 86 процентов. И всем им тоже хочется жить в красиво обустроенных жилых районах, ходить и ездить по качественным дорогам, отдыхать в живописных и удобных местах отдыха. Но бюджеты, как известно, в таких городах невелики. Вот и предложил президент страны Владимир Путин на первом таком форуме малых городов и исторических поселений, который в 2018 году проходил в Коломне, устроить конкурс лучших проектов, реализовать которые поможет государство. Но только те проекты, которые нужны не отдельно взятым чиновникам, а всем горожанам. Чтобы они сами решали, что им важнее всего в данный момент - обновленная центральная площадь или городской парк, куда теплым вечером будет стекаться погулять весь город.

Инициатива упала, что называется, на благодатную землю. Теперь не только столица может гордиться пешеходными набережными Москвы-реки, но и город Верхняя Тура Свердловской области обустроенными берегами своей Туры. Детский и спортивный городок, много зелени и фонари, а главное украшение и гордость, конечно же, в городе оружейников - пушки, которые отливали здесь исторически. Новый облик и у старинного подмосковного Зарайска, как и у многих других городов, уже реализовавших свои проекты, на которые из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей. Эти средства и делятся между 80 победителями.

Фото: iStock
Минстрой назвал регионы, где больше всего дорожает жилье

Номинаций в конкурсе четыре. В первой, куда входят исторические поселения, в этом году 10 победителей, каждый из которых получит по 445 миллионов рублей на свой проект. В группе городов с населением от 50 до 100 тысяч жителей 14 победителей, и они получат по 90 миллионов рублей. В третьей группе городов с числом жителей от 20 тысяч до 50 тысяч 31 победитель - у них будет по 70 миллионов. И в номинации городов до 20 тысяч жителей 25 победителей получат по 45 миллионов рублей.

Важное новшество для победителей состоит в том, что вопрос финансирования проектов будет вынесен на заседание правительства России по поручению Марата Хуснуллина уже на следующей неделе и деньги они получат быстро. "Это значит, что уже весной они смогут начать работы над своими проектами", - сказал вице-премьер. Значит, от прежних проблем, когда деньги поступали лишь к концу года, нынешние победители будут избавлены. А чтобы такого не повторилось и в принципе, решено итоги конкурса подводить теперь к 1 сентября, а к 1 января уже обеспечивать финансирование проектов победителей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин