В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов

В ближайшую в пятницу в Тюмени пройдет Второй форум малых городов и исторических поселений. Межведомственная комиссия по проведению этого конкурса, заседание которой сегодня провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, уже определила победителей.

- Уровень проектов очень высокий, профессиональный, - оценил по итогам рассмотрения проектов конкурсантов вице-премьер. - А главное, растет интерес регионов к конкурсу, чувствуется, что они готовы бороться за победу.

Конкурс хорош, по мнению Хуснуллина, еще и тем, что касается огромной части россиян. Ведь в нем могут принимать участие жители всех городов с населением до 100 тысяч человек, а таких у нас в стране 86 процентов. И всем им тоже хочется жить в красиво обустроенных жилых районах, ходить и ездить по качественным дорогам, отдыхать в живописных и удобных местах отдыха. Но бюджеты, как известно, в таких городах невелики. Вот и предложил президент страны Владимир Путин на первом таком форуме малых городов и исторических поселений, который в 2018 году проходил в Коломне, устроить конкурс лучших проектов, реализовать которые поможет государство. Но только те проекты, которые нужны не отдельно взятым чиновникам, а всем горожанам. Чтобы они сами решали, что им важнее всего в данный момент - обновленная центральная площадь или городской парк, куда теплым вечером будет стекаться погулять весь город.

Инициатива упала, что называется, на благодатную землю. Теперь не только столица может гордиться пешеходными набережными Москвы-реки, но и город Верхняя Тура Свердловской области обустроенными берегами своей Туры. Детский и спортивный городок, много зелени и фонари, а главное украшение и гордость, конечно же, в городе оружейников - пушки, которые отливали здесь исторически. Новый облик и у старинного подмосковного Зарайска, как и у многих других городов, уже реализовавших свои проекты, на которые из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей. Эти средства и делятся между 80 победителями.

Номинаций в конкурсе четыре. В первой, куда входят исторические поселения, в этом году 10 победителей, каждый из которых получит по 445 миллионов рублей на свой проект. В группе городов с населением от 50 до 100 тысяч жителей 14 победителей, и они получат по 90 миллионов рублей. В третьей группе городов с числом жителей от 20 тысяч до 50 тысяч 31 победитель - у них будет по 70 миллионов. И в номинации городов до 20 тысяч жителей 25 победителей получат по 45 миллионов рублей.

Важное новшество для победителей состоит в том, что вопрос финансирования проектов будет вынесен на заседание правительства России по поручению Марата Хуснуллина уже на следующей неделе и деньги они получат быстро. "Это значит, что уже весной они смогут начать работы над своими проектами", - сказал вице-премьер. Значит, от прежних проблем, когда деньги поступали лишь к концу года, нынешние победители будут избавлены. А чтобы такого не повторилось и в принципе, решено итоги конкурса подводить теперь к 1 сентября, а к 1 января уже обеспечивать финансирование проектов победителей.