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26.02.2020 00:46
Рубрика: Власть

РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах

Текст: Константин Волков

Россия и Южная Корея в 2020 году планируют осуществить более трехсот различных совместных проектов, заявил представитель МИД Южной Кореи Чанг Чже Бок, выступая в Москве на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом, которое отмечается в этом году.

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По его словам, взаимные поездки в течение года совершают порядка 700 тысяч граждан двух стран, а товарооборот России и Южной Кореи превысил 22,4 миллиарда долларов.

"Это доказывает, что наши страны стали хорошими партнерами", отметил дипломат.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничества Михаил Швыдкой напомнил, что дружба России и Кореи уходит корнями в 19-й век. "В самые сложные периоды Россия доказала корейскому народу свое дружеское отношение", отметил он.

По словам Швыдкого, 25 февраля прошли очень плодотворные переговоры между представителями Южной Кореи, включая посла в Москве Ли Сок Пэ и замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко рассказал на встрече, что в академии начато изучение лучших дипломатических практик мира, и внешнеполитический опыт Южной Кореи "заслуживает внимательного исследования".

Фото: Newsis via AP
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"Уверен, что расширение сотрудничества Сеула и Москвы даст конкретные результаты уже в нынешнем году, - сказал посол Ли Сок Пэ журналистам. - Мы договорились приложить совместные усилия для реализации программы "9 мостов". Речь идет о программе, инициированной президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в рамках "новой северной политики", направленной на укрепление отношений со странами Северо-Восточной Азии. "9 мостов" с Россией включают в себя следующие направления сотрудничества с РФ: газ, железные дороги, порты, энергетика, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, развитие рыбной отрасли, создание рабочих мест.

В настоящее время, по словам посла, уже есть договоренности о создании индустриального комплекса в Приморском крае, о сотрудничестве в области модернизации судоверфи "Звезда" в городе Большой Камень под Владивостоком. Также ведутся переговоры со Сколково о совместных проектах в сфере медицины.

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