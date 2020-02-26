"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом

Не успел завершиться международный кинорынок EFM, который проходит в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", как пришла громкая новость. Компания "Роскино" создаст Индустриальный совет, куда войдут лидеры отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента.

"Индустриальный совет "Роскино" станет совещательным органом, который будет определять единую повестку для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках и выдвигать конкретные меры по их реализации" - именно об этом на кинорынке EFM заявила глава "Роскино" Евгения Маркова.

Интерес к контенту нашей страны - более чем высок. За дни работы рынка Евгения Маркова дала два интервью для ведущих зарубежных изданий - таких, как Variety и ScreenDaily, где рассказала о первых переговорах, определила векторы работы, и, кстати, пообещала немало нового в работе Роскино на грядущих рынках контента в Каннах.

"Лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в продвижении страны на международных рынках. Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а "Роскино" - стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и так далее", - комментирует Евгения Маркова заявление Роскино по созданию Индустриального совета. В него, обещано, войдут главы крупнейших кино, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента.

"Опираясь на решения Индустриального совета, Роскино сможет более эффективно лоббировать интересы отрасли на мировом рынке производства и дистрибуции контента", - говорит Маркова. В ближайшее время Роскино направит список потенциальных участников Совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание совета состоится уже в марте.

Прямая речь

"РГ" опросила нескольких представителей киноиндустрии, что они думают по поводу инициативы Роскино о создании Индустриального совета.

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького:

Думаю, что индустриальный совет - очень правильная идея. Создав его, Роскино сможет знать, что на самом деле нужно участникам рынка. Обратная связь и постоянное взаимодействие с отраслью сможет существенно повысить эффективность работы Роскино и вывести ее на принципиально другой уровень

Артем Васильев, продюсер "MetraFilms":

Мне кажется, что создание такого "индустриального совета" очень правильная и здоровая инициатива. Чем больше будет общения и обмена мнениями по вопросам жизни российского контента в мире, тем лучше этот контент будет это место находить. И даже странно, что такой совет не был создан до этого.

Справка "РГ"

Роскино - национальный информационный и консультативный центр, представляющий интересы российской индустрии аудиовизуального контента на зарубежных рынках. Компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом, занимается международным продвижением страновой аудиовизуальной продукции. Роскино представляет ведущих производителей и дистрибьюторов контента из России на ведущих мировых кинорынках (Европейский кинорынок в Берлине, Marché du Film, MIPCOM, MIPTV, MIPJunior в Каннах, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе) и международных кинофестивалях (Берлин, Канны, Венеция, Торонто), ежегодно организует страновой индустриальный павильон на Каннском фестивале. Компания также отвечает за координацию и проведение фестивалей и недель национального кино за рубежом.