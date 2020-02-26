Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ

Проверка всех письменных работ ЕГЭ с помощью технологий искусственного интеллекта начнется в штатном режиме уже в 2020 году. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Использование программ искусственного интеллекта - распознавание почерков, эту работу мы провели в режиме апробации в прошлом году, с этого года вводим в штатный режим по всем предметам, - заявил он. - Пропускаем работы через программу, она определяет почерк. Порядка 35 работ экспертиза подтвердила, что они выполнены разными участниками экзамена. Подавляющее большинство подмен было в следующей последовательности: на сочинение приходил кто-то другой. А на ЕГЭ мы видели работу настоящего участника".

По словам Анзора Музаева, такая работа позволила из огромного массива данных - 5 млн сканов - выделить единичные нарушения, которые возникли в ходе экзамена.

Что касается технологий распознавания лиц на ЕГЭ и поведенческого анализа с помощью нейросети, то это будет пока тестироваться с режиме апробации, с согласия школьников и родителей.