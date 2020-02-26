Роспотребнадзор напомнил, сколько нужно мыть руки

Приучать детей намыливать руки не менее 20 секунд призывает столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство составило рекомендации для родителей по профилактике детских инфекций.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, снизить риск инфекционных заболеваний среди детей могут прививки и обучение основам гигиены. Родителям следует следить за своевременной вакцинацией детей в соответствии с графиком Национального календаря профилактических прививок. Ежегодно в начале осени рекомендуется делать прививку от гриппа.

Одним из наиболее эффективных методов профилактики как гриппа, так и других респираторных вирусных инфекций считается также регулярное мытье рук. Их нужно мыть в том числе после посещения туалета, общественных мест и перед едой. Ребенка нужно приучить не только к технике, но и к правильной продолжительности процедуры - для эффективной очистки требуется не менее 20 секунд намыливания.

Также нужно напоминать ребенку, что нельзя обмениваться с другими детьми в школе или детском саду головными уборами, заколками для волос, расческами, шарфами и другой одеждой. Это избавит от заражения вшами. Кроме того, для профилактики пищевых и других инфекций детям не следует делиться своими и брать чужие использованные столовые приборы, стаканы, пить из одной посуды. Когда ребенок кашляет или чихает, он должен прикрывать рот, а затем мыть руки.