Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от поездок в Италию, Республику Корея и Иран. Причиной стало увеличение в этих странах числа заболевших коронавирусной инфекцией.

В последнее время число больных коронавирусом в этих государствах резко выросло. В Республике Корея зарегистрировано уже 977 случаев заболевания, 11 из них с летальным исходом. В Иране заразились 95 человек, 15 скончались. В Италии из 283 заболевших умерли 7.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске инфицирования коронавирусом при посещении этих стран. Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок до стабилизации эпидемиологической обстановки.