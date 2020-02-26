С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки в этой стране инфекции COVID-19, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению.

Запрет пока не тотальный: в страну продолжат выполнять рейсы "Аэрофлот" и "Аврора". Схема приема самолетов будет той же, что и в случае с Китаем - принимать борта будут по-прежнему "в одни ворота", в специально подготовленном и оборудованном терминале в аэропорту Шереметьево. Выполнение противоэпидемических мер стандартное: проверка самочувствия пассажиров и членов экипажа, дезобработка судна на специально отведенной площадке. Что касается Китая, на заседании штаба было решено продлить ограничение рейсов, следующих в Китай, как минимум до 1 апреля. До этого же времени будут закрыты и сухопутные границы с КНР.

Решено также ограничить контакты с Ираном, где также за последние дни произошел скачкообразный рост числа заболевших и есть смертельные случаи. Голикова пояснила, что с 28 февраля Россия временно перестанет выдавать визы гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных. Сроки действия этой ограничительной меры пока не определены - это зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Что касается Италии, здесь запрета по полетам пока нет.

При этом правительство России рассчитывает, что граждане сами проявят осторожность и откажутся от полетов на Апеннины.

Сегодня же глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски проникновения коронавируса в Россию возрастают. "Все больные пневмонией в РФ будут обследоваться на коронавирус", - уточнила Попова. При этом пока распространения вируса в России нет. Прибывшие с Diamond Princess россияне, проходящие карантин во Владивостоке, здоровы. У находящихся в инфекционной больнице в Казани вирус выявлен у трех человек, заболевание протекает в легкой форме. Все чувствуют себя хорошо, уточнили в Роспотребнадзоре. Голикова также отметила, что медучреждения страны готовы к возможному увеличению числа больных.