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26.02.2020 20:10
Рубрика: Экономика

Вакансия в Киеве закрыта

Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя на Украине
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Впервые за 8 лет Россия назначила своего торгового представителя на Украине. Им стал Андрей Бабко, который до этого занимал аналогичную должность в Армении.

До назначения Бабко позиция торгпреда на Украине была вакантной c 2012 года, когда ушел на пенсию предыдущий представитель. В течение 8 лет обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Согласно данным ФТС, в 2019 году объем внешней торговли между Россией и Украиной сократился на 23,6%, до 11,5 млрд долларов, прежде всего это объясняется введением новых взаимных санкций. Для сравнения, в 2013 году товарооборот России и Украины составлял 39,6 млрд долларов.

Фото: Getty Images
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Украина по-прежнему импортирует из России гораздо больше (6,62 млрд долларов), чем экспортирует (4,84 млрд). Согласно подсчетам портала "Внешняя торговля России", РФ поставляет на Украину в основном минеральные продукты (35,17% экспорта), продукцию химической промышленности (20,2%), машины, оборудование и транспортные средства (15,1%), а также продовольствие и сельхозсырье. До последнего времени Россия оставалась крупнейшим торговым партнером Украины, пока в 2019 году ее не обогнал Китай.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

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