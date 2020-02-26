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26.02.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Греция выходит на замену

Россиянам рекомендовали не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Продажи летних туров в страны Юго-Восточной Азии и Италию из-за коронавируса снизились, сообщают представители туриндустрии. Но по другим направлениям россияне пока бронируют путешествия даже лучше, чем в прошлом году.
Забронированные туры в Китай сейчас перебронируют на Объединенные Арабские Эмираты. Там пока ситуация относительно благополучная. Фото: REUTERS Забронированные туры в Китай сейчас перебронируют на Объединенные Арабские Эмираты. Там пока ситуация относительно благополучная. Фото: REUTERS
Забронированные туры в Китай сейчас перебронируют на Объединенные Арабские Эмираты. Там пока ситуация относительно благополучная. Фото: REUTERS

Продажи туров по странам Юго-Восточной Азии на лето и осень упали почти в два раза, рассказал "РГ" президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Туры в Китай туроператоры сейчас перебронируют на другие страны. Но коронавирус продолжает распространяться.

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Роспотребнадзор, а вслед за ним и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею, Иран. В этих странах, помимо Китая, отмечено больше всего случаев заражения коронавирусом.

Туроператорам, в свою очередь, указано на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в эти страны, и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении альтернативы.

Россияне об опасностях наслышаны. "В связи с ситуацией с коронавирусом в Италии туристы обращаются с просьбами об аннуляции тура. Она осуществляется согласно договору", - рассказали "РГ" в компании "Библио Глобус". Пока запрета на продажу туров в Италию нет, а значит, получить обратно деньги можно только с удержанием фактически понесенных туроператором расходов, отмечают специалисты.

Медстраховки пока покрывают заболевания коронавирусом, но при разрастании эпидемии они будут признаны форс-мажором и перестанут оплачиваться

Тем не менее желающих отправиться в зарубежное путешествие хватает. Та же Италия по-прежнему в числе самых востребованных направлений, да и в целом продажи туров по акциям раннего бронирования идут хорошо, говорят туроператоры.

"Мы отмечаем рост темпов бронирования по ряду направлений, например Турция, Тунис, Италия, Греция, Испания", - рассказали "РГ" в "Анекс Тур". По Греции ранние бронирования по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 20%, отметили в компании. Продажи идут лучше, чем в прошлом году, примерно на 20-25%, рассказала "РГ" генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. По данным "Библио Глобуса", ранние бронирования превышают прошлогодние показатели на 10-15%.

Фото: Роман Щербенков
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Если наступление коронавируса продолжится, туроператоры также будут подыскивать альтернативные направления. "Гипотетически мы рассматриваем ситуацию введения ограничений на некоторых направлениях. Если это произойдет, появятся и отказы от туров. Но они будут носить единичный характер", - говорит Анна Подгорная. Каждый туроператор будет разрешать такие ситуации в индивидуальном порядке, туристам предложат замену направлений или перенос тура на более поздние даты.

Пока может помочь медстраховка. "Заболевание коронавирусом не исключено из покрытия, это новый вирус", - пояснила "РГ" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. Но если ситуация будет ухудшаться, страховщики начнут рассматривать случаи заражения как форс-мажор. Если турист сам поедет, скажем, в Китай, где бушует эпидемия, и заразится, такой случай не будет рассматриваться как страховой, страховые компании организовать оплату расходов в больницах не смогут, добавляет Алчеева.

Тем более никто не станет специально создавать новые страховые продукты под коронавирус. Bз-за высочайшей концентрации риска такие продукты страховщикам невыгодны.

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