Правительство предложило ежегодно давать россиянам старше 40 лет выходной день для прохождения диспансеризации.

Законопроект об этом уже поступил в Государственную думу. Как говорится в пояснительной записке, этот дополнительный выходной будет предоставляться с сохранением среднего заработка. Для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан будет предоставить справку из поликлиники, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом, уточнили "РГ" в Минтруде, где и разрабатывался законопроект.

Сейчас каждый работник имеет право попросить у своего работодателя отгул для диспансеризации раз в три года. И только предпенсионеры и работающие пенсионеры могут взять два отгула раз в год. Во всех случаях человеку оплачивается время, выделенное для диспансеризации. В прошлом году минздрав изменил порядок проведения профосмотров и диспансеризации. "После 40 лет диспансеризация теперь должна быть ежегодной, в отличие от профосмотров, которые проводятся раз в три года", - заявила в июле прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас работник может попросить отгул для диспансеризации раз в три года

Как подчеркнул первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, диспансеризация и медицинские осмотры остаются добровольными и бесплатными. Никто никого не принуждает идти по врачам. Но если человек действительно заботится о своем здоровье, то он воспользуется такой возможностью. Например, только в 2018 году по итогам диспансеризации у 54% обследованных были выявлены заболевания, требующие дальнейшего наблюдения специалистов.

"Думаю, потребуется лет пять для того, чтобы россияне стали более дисциплинированными в плане прохождения диспансеризации. Ведь чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его побороть", - отметил сенатор.