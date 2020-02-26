Спорт
26.02.2020 18:44
Текст: Максим Домчев

Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Алексей Филиппов/РИА Новости

Женская сборная России в финале суперспринта была представлена четырьмя спортсменками. Сито квалификации не смогли преодолеть Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.

В решающем забеге лучшее время показала россиянка Евгения Павлова. Она сумела чисто пройти все огневые рубежи и финишировала с результатом 16 минут 31,8 секунды. Всего 2,8 секунды уступила россиянке представительница Украины Елена Пидгрушная, допустившая одну ошибку в стрельбе.

Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ

Третий результат показала француженка Клоэ Шевалье, отставшая от победительницы на 5,5 секунды.

Виктория Сливко стала девятой, Ульяна Кайшева - 11-й, а допустившая сразу шесть промахов Анастасия Поршнева - 22-я.

В четверг состоятся еще две гонки - сингл-микст и смешанная эстафета.

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